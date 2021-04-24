Орешкин: Украина ушла от России и не вернется, Путин обижен

Украина ушла из-под влияния России и, видимо, уже никогда не вернется, но президент Владимир Путин до сих пор не может с этим смириться.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал известный политолог Дмитрий Орешкин, комментируя очередное недавнее военное обострение вокруг Донбасса.

"Путин не может отпустить Украину, так как считает, что она должна быть в его зоне ответственности и подчиняться ему. Но все происходит не так, как бы ему хотелось. Украина ушла, по-видимому, никогда и не вернется. Поэтому Путин создает ей все время дополнительные трудности", – отметил Орешкин.

Из-за этого в том числе, по его словам, он снова обострил отношения с Западом, хотя не равен ему ни как экономический субъект, ни социокультурный, ни вообще, по образу и модели жизни.

"В цивилизационном смысле Запад предлагает более привлекательную модель, к чему постепенно идут многие страны. А Путин проигрывает. Это ему не нравится, он пытается каким-то образом дать всем ответ, создавая критическую ситуацию, а за выход из нее требует каких-либо уступок со стороны партнеров. Этим объясняется обострение вокруг Украины", – подытожил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе и журналиста Сергея Гармаша, президент РФ Владимир Путин вынужден понемногу отводить войска от границ с Украиной в силу ряда объективных причин, но будет сохранять свой "военный рычаг" на Донбассе для будущих переговоров.