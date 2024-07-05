Опрос показал, жители какого города в России больше всего поддерживают войну против Украины

Больше всего развязанную Россией агрессивную войну против Украины поддерживают жители Москвы. В российской столице также проживает большинство противников мирных переговоров.

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Несколько менее кровожадными оказались жители российских сел. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-Центром.

Так, согласно данным опроса, за продолжение войны выступают 56% москвичей. Начало мирных переговоров при этом поддерживают 39% жителей столицы РФ.

Это соотношение зеркально к настроениям в целом по России, где 58% опрошенных выступают за мирные переговоры (пиковый показатель за все время войны), а продолжения боевых действий желают 37%

Примечательно, что в российских селах путинскую войну против Украины поддерживают меньше всего – порядка 30%, за мирные переговоры – 55% россиян, живущих в сельской местности.

Заметна также корреляция "воинственности" с материальным статусом: среди более зажиточных россиян за боевые действия высказываются 40% (на 3% больше, чем в целом по стране), за переговоры выступают 55% обеспеченных граждан РФ (что также на 3% меньше общероссийского показателя).

Меньше всего нужна война тем, кому денег хватает только на еду: за боевые действия ратует 31% из них, за переговоры – 64%.

Примечательны и другие аспекты опроса. К примеру, 65% россиян считают, что за гибель людей и разрушения в Украине ответственно не их государство, а США и страны НАТО. Украину в том, что Россия на нее напала и уже который год убивает и разрушает, винит каждый десятый россиянин, 8% не видят конкретных виновников, и лишь 6% считают ответственной за происходящее Россию.

Треть россиян считают оправданным возможное применение Россией в войне против Украины ядерного оружия, противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных.

Больше всего сторонников продолжения войны, обвинения в российской агрессии и ее последствиях стран Запада и "ядерного апокалипсиса" – среди людей старшего возраста, поддерживающих путинский режим и доверяющих телевизору.

А вот менее всего война нужна молодежи до 24 лет, особенно тем молодым россиянам, которые черпают информацию из YouTube. В этой же возрастной категории больше всего тех, кто способен сложить 2+2 и четко знает истинного виновника происходящей в центре Европы кровавой бойни, и понимает последствия возможного применения "ядерки".

Напомним, накануне, 4 июля, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане российский диктатор Владимир Путин выдал, что хочет вернуться к "Стамбульским договоренностям", они, мол, до сих пор "остаются на столе". Также он уже привычно соврал, что переговоры тогда, весной 2022 года, якобы сорвала Украина "по прямому указанию из Лондона, а значит из Вашингтона".

Также Путин отказался прекратить огонь в Украине. Это, по его словам, должна сделать Украина, а Москва посмотрит, будет ли это "приемлемо для РФ". Диктатор также выдал, что в случае прекращения огня Вооруженные силы Украины смогут накопить силы, "а такое Россия не может допустить ни при каких обстоятельствах".