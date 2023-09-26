'Опасный рецидивист': Навального переведут в колонию строгого режима

Первый апелляционный суд в Москве утвердил приговор политику Алексею Навальному и техническому директору ютуб-канала "НавальныйLIVE" Даниэлю Холодному. Защита обвиняемого намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Об этом сообщают росСМИ. По данным российских изданий, Навального должны перевести в колонию строгого режима.

Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что текст приговора незначительно изменили — теперь Навальный указан там не как "особо опасный рецидивист", а как "опасный рецидивист". Она также отметила, что это изменение ни на что не влияет.

Защита политика намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

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"4 августа Московский городской суд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области назначил Навальному 19 лет колонии особого режима по "экстремистскому делу" и 500 тысяч рублей штрафа, Холодному — восемь лет колонии общего режима", – говорится в источниках.

Навального признали виновным в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский суд назначил критику Кремля Алексею Навальному 19 лет колонии особого режима по шести статьям об "экстремизме". Решение принял Мосгорсуд страны-террориста России на выездном заседании в колонии ИК-6 Владимирской области.