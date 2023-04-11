''Они нас убьют и выбросят в поле'': в Луганской области исчезло более 100 ''мобиков'', которые отказались подписать контракт с ЧВК ''Вагнер''

В Луганской области исчезло более 100 российских мобилизованных после отказа заключить контракты с частной военной компанией "Вагнер". Они не выходят на связь с 7 апреля.

Видео дня

Об этом сообщило российское издание ASTRA, ссылаясь на родственников пропавших военнослужащих. Во время последнего разговора с родителями один из них пожаловался на давление со стороны вооруженных представителей ЧВК (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

Они собирались вывезти "мобиков" на полигон. До этого их с угрозами отчитал бывший "президент Южной Осетии" генерал-лейтенант Анатолий Бибилов, а затем вооруженные "вагнеровцы" закрыли мобилизованных на вагоностроительном заводе в Стаханове.

"Нас обезличили, военных нет, пригнали людей с оружием, и телефоны, я так понимаю, отберут, и на связь выходить мы не сможем", – рассказал перед исчезновением россиянин.

"У нас нет выбора. Кто точно сказал "нет" – их уже забрали, я не знаю, что с ними сейчас происходит. Это "вагнера" приехали. Понимаешь, им вообще пох*й, они сейчас нас (убьют) и выбросят в поле и все", – сообщил родственникам другой "мобик".

Напомним: ранее участвующие в войне против Украины на Запорожском направлении российские мобилизованные из Тувы (РФ) пожаловались, что командование держит их в подвале и не выпускает оттуда, фактически взяв в плен. Более того, солдат не кормили несколько дней. Они находились в оккупированном городе Пологи Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "мобики" из 52 регионов РФ пожаловались на задержки выплат на всех уровнях – от общегосударственных до региональных. В случае расширения масштабов мобилизации проблемы с выплатами будут только увеличиваться;

– "мобики" из Иркутской области неоднократно жаловались на командование, публикуя видеообращение, и в итоге их отправили на передовую под Авдеевку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!