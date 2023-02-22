Оккупанты используют для пропаганды акции в поддержку пленных в Украине

Российские оккупанты нашли новый циничный метод своей пропаганды. Они используют акции в поддержку пленных в Украине.

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Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Там состоялась встреча с семьями морских пехотинцев 501 отдельного батальона.

"Россияне берут видео с акций и накладывают свою озвучку, мол, Украина не хочет их забирать. Потом это показывают пленным. А после того еще вывозят, якобы на обмен, катают несколько часов где-то и возвращают назад, чтобы сказать, что они никому не нужны. Это делается, чтобы сломать людей морально", – сообщили в Штабе.

Также в ВМС добавили, что командование назначит ответственного работника для контактов с семьями по вопросам права.

"Обсудили вопрос выплат семьям пленных военнослужащих. По словам родных, после проведения служебного расследования воинской частью по поводу попадания в плен выплаты были приостановлены. Дело передали в Государственное бюро расследований. Как отметил представитель штаба, если у ДБР не будет претензий, выплаты должны быть возобновлены", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активизировали влияние украинских детей. Посредством пропаганды россияне хотят убедить несовершеннолетних в том, что Россия их якобы спасает.

Также ранее итель Херсона, директор местного рекламного агентства, добровольно предложил услуги своей компании россиянам во время оккупации города. Мужчина печатал для противника пропагандистские плакаты с лозунгом "Мы вместе с Россией", рекламой российского оператора мобильной связи, продвигал "референдум" и прочее.

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