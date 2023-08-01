Оккупантка пожаловалась на угрозы изнасилованием в воинской части: всплыл документ

Российская оккупантка из батальона связи, которая служит в в/ч 75391 в Миллерово Ростовской области (это 31-й истребительный авиационный полк ВКС РФ) пожаловалась, что весь женский состав страдает от издевательств и несправедливого отношения руководства. Началось все, как утверждает россиянка, после того, как она отказала в близости командиру взвода старшему лейтенанту Вацику П.В.

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"В личной беседе Вацик П.В. сказал мне, что пока я не отвечу взаимностью его желаниям, будет страдать весь женский состав батальона. Я очень боюсь применения насилия в свой адрес", – поплакалась оккупантка в жалобе главному военному прокурору РФ. Текст документа получил Telegram-канал "Досье Шпиона".

Военная страны-агрессора подала эту жалобу анонимно, потому что заявила, что боится последствий. "Но терпеть происходящее уже нет сил и терпения", – призналась она.

Женщина заявила, что командир взвода якобы начал приставать к ней в начале мая 2023 года. Ее удивило, что командир роты Стецко А.А. не препятствовал этому, а наоборот поощрял эти действия.

"Мне это внимание было неприятно, тем более что я замужняя женщина, поэтому я вежливо отказывала Вацику П.В. С тех пор каждое построение начинается с ехидных шуток в мой адрес и адрес всего женского коллектива части", – пожаловалась военнослужащая ВС РФ.

Она поплакалась, что теперь всех женщин заставляют работать выше нормы и выполнять задания других военных, а дома они проводят всего несколько часов. Руководство говорит: если что-то не нравится – увольняйтесь.

"Доводят до слез, истерик, депрессии... Их вообще надо перевести туда, где нет в подчинении женщин – жизни не дают", – пожаловалась россиянка.

Полный текст документа:

Как писал OBOZREVATEL, недавно партизаны выяснили, что на временно оккупированной территории Запорожской области Украины российские военные устроили пыточную для своих же солдат в селе Розовка. Там ВС РФ издеваются над дезертирами и отказниками и даже насилуют их.

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