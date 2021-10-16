Путин простудился, и даже не на похоронах. Должно быть, в храме просквозило, пока иконы башкой расшибал. Пока Нуланд гостила в Москве – верховный паршивец решил брызнуть в бункер и не отсвечивать, чтобы не поймали за шиворот и не насовали полную пасть госдеповских печенек. Какое именно послание привезла в фашистский козлятник замгоссекретаря США, остается тайной. Возможно, администрации Байдена стали известны замыслы, вынашиваемые в Кремле, и миссия Нуланд – предостеречь от их реализации?

Статья Медведева, написанная в хамском стиле трамвайного Промокашки, убеждает в крайней степени раздражения путинской верхушки, невзирая на декларируемую готовность к очередной встрече "Нормандского" формата. Один лишь Донбасс Путина не устраивает, ему нужны Днепр, Одесса, Николаев, а проще говоря – три четверти территории Украины. Кстати, условный "Прибалтийский фронт" тоже никто не закрывал: достаточно посмотреть на усилия вассала Лукашенко по расшатыванию ситуации на литовской границе.

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Путину позарез необходим коридор в Калининград. Более того, он по горло увяз в обязательствах перед китайскими товарищами. Сейчас, когда шатается китайская экономика, а рынок китайской недвижимости переживает настоящий шторм, Пекин лучше не раздражать. Цена человеческой жизни в Китае еще дешевле, чем в северной пещере людоедов – посему питерская братва скорее испугается китайских товарищей, чем Запад, погрязший в толерантности под вывеской защиты прав человека. Какие права могут быть в людоедне? Пожалуй, только в выборе блюда, в виде которого тебя подадут к столу. Да и то не всегда. Ведь как может получиться: едешь себе, к примеру, по дороге, соблюдаешь все правила, строишь планы на будущее, а тут – бац! – и вылетает тебе навстречу барыня Собчак, вся на понтах и на неубиваемом Майбахе. И вот тебя уже собирают по кусочкам для скрепного обряда отпевания. А ведь ты и политикой-то сроду не интересовался, тщательно обходя её стороной – и все равно не спасло. Потому что экс-кандидатка в президентки привыкла уступать только Путину, и никому больше. Попадёшься на пути? – всё, ты попал.

И хватит о грустном. Космическая депутатка Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдуры. Выползла на трибуну без мешков с письмами от избирателей, и героически запустила ублюдочный принтер. И тот мгновенно переназначил Володина спикером, после чего депутаты засобирались на встречу с Путиным. Портфели, папки и телефоны брать с собой в Кремль запретили. Кстати, не понятно, о чем думает служба безопасности на Охотном ряду: ведь простуженное Путло может запросто обкашлять законотварей, заразив их какой-нибудь чикугуньей. Но тут уж как с Собчак: попал под Путлятину – значит, попал реально.

Как, собственно, и вся страна. Минэкономразвития в четвертый раз с начала года повысило прогноз по темпам роста потребительских цен. Сначала это оптимистичное министерство прогнозировало инфляцию на уровне 3,7%, в апреле увеличило оценку до 4,3%, потом- до 5%, а в сентябре подняло до 5,8%. Сегодня прогноз был радикально повышен - сразу до 7,4%. Но и это не потолок. Дорожает все: мясо и яйца, хлеб и гречка, мука и овощи. Себестоимость производства молока увеличилась за год на 30%, а производители подсолнечного масла предупреждают о скором подорожании их продукции.

На фоне тотального взлета цен россияне вынуждены обращаться в кредитные организации. Армия россиян-банкротов, не справившихся с долгами, за январь-сентябрь 2021 года увеличилась еще на 137 тысяч человек. Только с начала этого года банки выдали физлицам более 3 триллионов рублей новых кредитов, а за 12 месяцев – почти 4,8 триллиона рублей. Как нищие россияне будут возвращать эти средства – непонятно. Бизнес-поляна все больше напоминает дикое поле, от которого цивилизованный бизнес будет дистанцироваться. Чешская PPF Group, специализирующаяся на потребительском кредитовании, ищет покупателя на свою российскую "дочку" - "Хоум Кредит Банк", который входит в топ-40 в России по размеру активов в топ-20 по объему вкладов физических лиц. За последние годы число банков с зарубежными акционерами снизилось до минимума с 2005 года. Капитал не любит воинственной риторики, которая грохочет под сводами пещеры все чаще и громче.

Идеолог "суверенной демократии" для "глубинного народа" Владислав Сурков выдавил из себя очередную статью, наполненную мрачными пророчествами планетарного масштаба. На смену "человеческому государству" придет "безлюдная демократия" – вангует Сурков, пугая обывателя восстаниями шопоголиков и оскалом Греты Тунберг. Где он узрел в России "человеческое государство" –иСурков не уточнил, предпочтя рассуждения о контроле за киберпространством утомительным реалиям сегодняшнего дня. Фантазии Суркова, конечно, гуще медведевских, но и употребляет он благородный прах предков, а не синьку горючую. Но в итоге все равно получается галлюциноген, хотя и с долей изящества.

Для тех, кто предпочитает позабористее – подоспело фенькино чтиво от бесперебойно фантанирующего талантами Сергея Шойгу. Эта гора таёжных мыслей родила на свет объемный кирпич рассказов: "Про вчера". О серьезности данного события в мире пещерной культурки говорит уже тот факт, что рассказы эти планируется включить в программу литературы средней школы с 2022-23 учебного года. Министр просвещения Кравцов на форуме классных руководителей так и сказал: "Явился Шойгоголь и ушатал Толстого в первом же абзаце. Готовьтесь учить и писать сочинения". И такой малоземельщиной повеяло, что хоть баснописца Лёню взад выкапывай и к Ильичу Первому под бочок клади.

Судя по последним событиям, движение от общественного отстоя к политическому застою – наше всё. В бесконечном круговороте гениальных вождей и очарованных ими плебеев проходят жизни целых поколений: от одного кормчего – к другому, от одной войны – к следующей. Человечество уже и не смотрит в эту сторону, потому что скучно наблюдать за ужимками дикаря, скачущего на пороховой бочке. Мир устремлен в жизнь и развитие, в то время как Россия лелеет мысли о войне и смерти. И правит ею простуженный отморозок, на похоронах которого мечтает простудиться все прогрессивное человечество.

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