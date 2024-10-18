'Очередная провокация': российский диктатор Путин отреагировал на возможное создание Украиной ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя возможность обновления Украиной ядерного потенциала, назвал эти заявления "очередной провокацией". Он заявил, что Россия сможет отследить какие-либо шаги Киева в этом направлении и не допустит создания ядерного оружия.

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Об этом Путин сказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС в пятницу, 18 октября. Его цитируют российские СМИ.

Кремлевский диктатор убежден, что Украина не сможет тайно изготовить ядерное оружие. И любые попытки Киева это сделать, по его словам, встретят ответную реакцию.

"Любой шаг в этом направлении будет встречать ответную реакцию... Это скрыть невозможно... Мы можем проследить любое движение в этом направлении", заверил глава Кремля.

При этом Путин попытался унизить украинских ученых-атомщиков, выразив сомнение в их способности создать ядерное оружие.

"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в общем-то, здесь больших сложностей нет", – сказал диктатор.

В то же время Путин заявил, что Россия не допустит создания ядерного оружия Украиной "ни при каких обстоятельствах".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил необходимость вступления Украины в НАТО. По словам Зеленского, в противном случае Украина будет вынуждена разработать ядерное оружие. Либо НАТО, либо ядерный потенциал – другого выхода у Украины нет, подчеркнул Зеленский.

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