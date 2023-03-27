Обнаруженные на месте взрыва в Тульской области обломки похожи на ракету ПВО С-300, а не на БПЛА ''Стриж'' – ''Милитарный''

В воскресенье, 26 марта, в Тульской области РФ произошел мощный взрыв. В минобороны РФ заявили, что там упал украинский БПЛА "Стриж" со взрывчаткой. Но обнаруженные на месте взрыва обломки похожи на ракету ПВО С-300, а не на БПЛА "Стриж".

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Об этом сообщает "Милитарный". Отмечается, что власти РФ соврали о БПЛА "Стриж" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На месте воронки были обнаружены обломки, напоминающие часть от зенитной ракеты, вероятно, комплекса С-300", – сказано в сообщении.

Для сравнения, подобные обломки ракет демонстрировались в 2018 году в Сирии, когда системы противовоздушной обороны работали в районе города Латакия.

В то же время, в министерстве обороны России подтвердили, что в Тульской области были развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и "Панцирь-С1".

Однако там заявили, что в городе Киреевск якобы упала не ракета, а украинский беспилотник "Стриж" (Ту-141), якобы подаваемый комплексом радиоэлектронной борьбы.

"Поле-21" было оказано влияние на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", – говорится в сообщении российского министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Тулой в России 26 марта прозвучал мощный взрыв. В населенном пункте Киреевск в 250 км от Москвы заявили о падении беспилотника и продемонстрировали якобы осколки от него.

Также OBOZREVATEL писал, что в Силах обороны юга отметили: сезон "боевых карасей" на территории оккупированного украинского Крыма только начинается.