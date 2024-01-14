Об 'аналоговнете' забыли: в РФ начали монтировать на танки новый комплекс РЭБ поверх уже существующего

Россияне начали устанавливать на танки Т-80БВМ противодроновые комплексы радиоэлектронной борьбы "Сания". Причем еще совсем недавно в РФ сообщали об оснащении тех же бронемашин "аналоговнетами" РЭБ "Волнорез".

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На это обратило внимание издание Defense Express. В материале отметили, что заявлялось об исключительной эффективности и массовой установке "волнорезов".

Однако, как оказалось, разработка оказалась не столь мощной и нужной результативности не показала. Россияне, похоже, решили, что о ней никто не вспомнит, и запустили пропаганду РЭБ "Сания".

Он уже "засветился" на танке 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, якобы действовавшего в районе Первомайского под Донецком. Впервые о комплексе "Сания" стало известно от российской компании 3MX в октябре 2023 года. Там сообщали, что РЭБ может обнаруживать БПЛА на дальности до 1,5 км и "выводить его из строя" на дальности до 1 км.

В материале отметили, что россияне пытаются обеспечить РЭБ всю свою бронетехнику, чтобы создать препятствия в использовании украинских FPV-дронов. На это тратятся значительные ресурсы. Установка происходит часто в полевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер УГА Юг Сергей Братчук сообщил об уничтожении Силами обороны российского комплекса РЭБ "Серп-ВС5". Воины 59 ОМБР поразили установленный на крыше здания комплекс, предназначение которого состоит в противодействии дронам.

– Также защитники уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи.