Словами "Нравится, не нравится, россия распадается" можно продолжить рашистский каламбур Петросяна "Нравится, не нравится, россия расширяется" на "Голубом огоньке". Петросян, контракт которого с жизнью истекает, знает, что распадается. Поэтому спешит срубить денег, так как "Газпром" идёт к банкротству, "Голубые огоньки" – всё, а лично Петросяну машет Кобзон и зовёт к себе слушать хор песни и пляски росармии имени Александрова.

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Петросян не один такой умный. Перед Новым годом, наконец, вышел из прострации профессор Соловей, впавший в неё после провала блицкрига. Он снова оседлал тему здоровья путина, заверил, что на второй день вторжения тоже рекомендовал увеличить число войск, рвавшихся к Киеву, продолжил тему как переустроить россию, чтобы захватить Украину, и обещает осенью досрочные президентские выборы в РФ. Соловей оживился, поскольку как политтехнолог чувствует запах крупного заказа и больших гонораров. Справка иноагента окрыляет его.

В предчувствии перемен Максим Галкин на десятом месяце вторжения стал продавать в Абу-Даби билеты на свой концерт "Слава Украине!". Лучше информированный Невзоров занялся этим ещё с 2020 г. По этой же причине начальство вновь перевело Гиркина из диверсантов в медийные персонажи, здраво решив, что там от него больше прока. Потом вспомнило, что в Гааге его приговорили к пожизненному заключению, а с таким бэкграундом партию в РФ возглавлять не рекомендуется. Поэтому ему отводят роль публичного советника при каком-нибудь партийном вожде, но не знают при каком. Слишком он специфический персонаж. Со "Справедливой россий" и прилепинскими разругался вусмерть, а публичное совмещение его с "Вагнером" невозможно по имиджевым причинам.

Умные люди в РФ и высокое начальство реально готовятся к её распаду или роспуску, как кому больше нравится. Профессор Соловей тоже, притом, что публично не допускает этого даже теоретически. Готовятся не потому, что глава ГУР Кирилл Буданов 4 января искромсал ножом торт в виде карты РФ, продемонстрировав, наконец, секретное биооружие, созданное в тайных лабораториях совместно с США.

Готовиться к этому в Кремле начали ещё с 2014 г. после захвата Крыма и Донбасса, когда приняли закон о посадке в тюрьму за разговоры о возможности распада РФ. Для наглядности сразу осудили по нему несколько человек в Калининграде. Московское начальство почему-то решило, что Кролевец – Калининград первым уйдёт из "россии" в родную гавань. Вероятно, сработала аллюзия с Крымом и что, ссылаясь на этот прецедент, в родные гавани могут уйти Карелия, Курилы, Сахалин, Манчжурия и много ещё кто. В том числе и Стародубщина. Все скажут, не один Хрущёв бывал пьяным, поэтому мы тоже уплываем, так как кто-то когда-то тоже напился и не ту бумагу подписал. Если можно Крыму, то почему нельзя нам.

В Кремле правильно догадывались, что аннексией Крыма запустили самоуничтожение РФ. Поэтому стали принимать один за другим законы о запрете распада РФ. В их числе и закон о запрете преподавания в школах РФ любых языков кроме российского и какого-то одного из романо-германской группы. Дошли в этом до того, что приняли закон о включении четырёх областей Украины в РФ, записали это себе в конституцию и назвали новыми территориями. Притом, что на часть этих территорий так и не вступила нога российского солдата или ушла оттуда.

После этого уже все могут раскрашивать карту РФ в любые цвета и чертить границы ей по своему усмотрению. Тем более, что коллективный путин утверждает: "россия с кем хочет, с тем и граничит. Нет у неё границ". Нет, так нет. Тогда и нечего жаловаться на их нарушение.

Так что, можно ожидать поступления в продажу во многих странах контурной карты РФ под заголовком "Раскрась меня" в качестве кроссворда по истории и географии. Карта-кроссворд будет состоять из вопросов: чей Крым, чьи Курилы, чья Земля Франца-Иосифа и так далее. В Кремле к этому готовы. Поэтому Госдума в сентябре приняла в первом чтении закон о "картографическом экстремизме", предписывающий штрафовать на один млн. рублей тех, кто изображает РФ без Курил, Крыма или Херсонской области Украины. Кремль пока не разрешает Думе второе чтение, так как не может определиться с размером штрафа за карту мира вообще без РФ.

Но число оптимистов в Кремле, жаждущих штрафовать за "картографический экстремизм" сокращается и их теснят пессимисты, которых часто называют хорошо информированными оптимистами. Пессимисты видят, что РФ движется к распаду и всё меньше скрывают свой оптимизм по этому поводу. Время от времени он проскакивает даже у Маргариты Симоньян.

Оптимизм пессимистов имеет веские основания – распад РФ распахнёт перед многими в ней огромное окно возможностей. Гораздо большее, чем распахнул роспуск СССР. Главное не делать тех глупостей, которые сделала часть из них, записавшись тогда в КПРФ. Или не обидеться на весь мир и уйти в профессора, как сделал Соловей. Он точно не повторит свои ошибки начала 1990-ых.

Никакие запреты на распад РФ не предотвратят его, как запрет на употребление слова "революция" не предотвратил её в Османской империи. Но недостаточно оказаться в нужном месте и в нужное время. Надо ещё уметь этим воспользоваться. Хорошо информированные оптимисты в РФ и готовятся к тому, чтобы воспользоваться.

Распад химеры "Россия", созданной в 1721 г. царём Петром, которого некоторые в Москве всегда считали англо-голландским агентом, такой же логичный процесс, как и распад химеры "СССР". Он имеет много объективных причин, внутренних и внешних. Может идти быстрее, а может медленнее.

В середине 1990-ых "яйцеголовые" из Белого дома его притормозили, так как следовали линии Генри Киссинджера, а не Збигнева Бзежинского. К тому же, многим тогда хотелось верить в прогноз Фрэнсиса Фукуямы, что человечество вступило, наконец, в свой "золотой век" и его дальнейшая история будет уже только историей усовершенствования демократий и подтягивания до их уровня либеральных монархий Азии и Африки.

В этой схеме РФ отводили место либеральной монархии, более продвинутой, чем в Саудовской Аравии, и по структуре похожей на конфедерацию монархий в ОАЭ. На Западе полагали, как показало время – ошибочно, если русским дать больше денег за газ, нефть и другие их товары, то они подтянут остальные народы РФ до требуемого уровня демократии, толерантности и всего остального. Этот план строился на мнениях экспертов по "россии" и СССР, ссылавшихся на тезис о "цивилизаторской миссии русских в Азии". Этот тезис был заимствован Российской империей из Европы в XIX в. Семёнов-Тян-Шанский прямо писал, что русские несут свет и блага цивилизации в Азию, подобно тому, как европейцы принесли их в Америку. Большевики ещё громче, чем просто российские имперцы кричали, как они успешно вкручивают всем "лампочку Ильича" и несут свет в прямом и в переносном смысле.

Американцы и европейцы, зная, что русские очень любят вкручивать лампочки, поучать и руководить, решили после роспуска СССР, пусть они и продолжают этим заниматься в Азии до Владивостока. Но вкручивать будут лампочки демократии, которые мы им дадим, а не тоталитаризма, чем избавят нас от многих хлопот. За эту работу мы будем им доплачивать, покупая немного дороже у них нефть и газ. Так появился российский нарратив о том, что Казахстан и страны Центральной Азии – это "зона ответственности" Москвы.

Этот план имел ряд методологических ошибок. Три очень грубые. Первая, его авторы не учли, что русские и демократия – это трудносовместимые понятия. Вторая, не учли, что русские это в большей степени религиозная идеология, чем национальность. Третья ошибка, представления американцев о русских строятся почти исключительно на рассказах русских о самих себе. При этом русские очень удачно для себя эксплуатируют все комплексы нации переселенцев в менталитете американцев. Для этого русские рассказывают американцам, что они тоже нация переселенцев, но полученная в плавильном котле империи, чем располагают их к себе.

Администрация Обамы упорно цеплялась за этот план даже после нападения РФ на Грузию и объявила о "Перезагрузке", но этот термин так и не обрёл конкретного содержания. Де-факто он стал коротким пиаром для Обамы, означал прощение РФ и возврат отношений к "бизнесу как обычно". После захвата Крыма в Кремле искренне недоумевали, почему Обама не хочет ещё раз повторить этот трюк, и всячески давили на него.

Вторжение 24 февраля в Украину заставило замолчать на Западе даже самых убеждённых сторонников этого плана. Кремль, начиная это вторжение, рассчитывал, что в случае удачи он вынудит Байдена сделать то, что отказывались сделать Обама и Трамп, и в итоге получит признание Крыма частью РФ и "коридор" в него. В Кремле также знали: НАТО не вступит в войну с РФ, защищая Украину. Демарши лаврова с требованием к НАТО самораспуститься были одним из способов проверить это. Вариант провала блицкрига в Кремле допускали, но считали невероятным. Поэтому не озадачились планом "Б" на случай провала.

В результате вторжение 24 февраля и продолжающаяся одиннадцать месяцев война стала одним из ускорителей распада РФ. Но гораздо большими такими катализаторами стали почти полный уход "Газпрома" из ЕС, отказ Австралии и "G-7" от нефти из РФ, и максимум цены на нефть из РФ, введенный ЕС. С 5 февраля к этому добавится эмбарго на нефтепродукты. Это означает не только потерю Москвой доплат от Запада за её "цивилизационную миссию" в Азии, но и потерю 70-80% выручки от продажи углеводородов.

Деньги от продажи углеводородов, их распределение и перераспределение – это главная скрепа, которая по-настоящему стягивает конгломерат разных территорий в так называемую "россию". Все другие скрепы и скрепки – вторичны и служат вспомогательными элементами конструкции. Эти скрепы и скрепки тоже начинают рассыпаться по разным причинам.

В результате РФ похожа на ветхое здание, обречённое на снос. Пессимисты, которые это понимают, всё больше наполняются оптимизмом, так как знают, что перед сносом из здания жильцы выносят всё, кроме хлама. Затем выносят сантехнику, двери, трубы, окна и в итоге разбирают задание на кирпичи, из которых строят что-то полезное для себя. Как русское воинство вывозило из Украины на танках и вертолётах унитазы, стиральные машинки и всё, что ему приглянулось, видел весь мир. Стащили даже енота.

Поэтому можно не сомневаться, что с распадом и растаскиванием РФ они тоже успешно справятся. Самые информированные уже строят планы, что и как выносить, а некоторые действуют, опасаясь, что другие могут опередить. Лишь самые неисправимые оптимисты послушно едут воевать в Украину. Однако, Петросян не сможет долго участвовать в этом празднике, так как Кобзон уже назначил ему встречу.