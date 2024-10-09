'Новый уровень российской дипломатии': Лавров на переговорах с делегацией Армении поднял вопрос квадроберов и стал посмешищем. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с армянским коллегой решил обсудить с ним тему квадроберов. Российский чиновник стал посмешищем в сети – пользователи отметили неспособность российских властей справляться с реальными вызовами.

Видео дня

На странное поведение официального лица во время международной встречи обратили внимание в соцсети Х. На опубликованном видео слышно, как Лавров обращаясь к коллеге, спросил: "А у вас есть квадроберы?" После этого он начал объяснять, кто это.

Пользователь с ником "Посланник Мира" отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько деградировал российский МИД.

"Пока Россия, в условиях санкционного давления и внутренних потрясений, пытается сохранить свой "суверенитет", российская дипломатия, похоже, совсем оторвалась от реальности. Вместо того чтобы обсуждать вопросы стратегического значения, Лавров поднимает темы, которые не касаются ни безопасности, ни международной политики", – возмутился россиянин.

"Когда министр иностранных дел страны, претендующей на глобальное влияние, заводит речь с главой МИД Армении о костюмах для детей, это подчеркивает кризис всей системы", – добавил он.

Пользователь добавил, что Армения, похоже, тоже заметила эту пустоту и сделала выводы: влияние России тает, союзники теряют доверие.

"Очевидно, это и новый уровень российской дипломатии. Путин всех переиграл", – пишут в сети.

"После того, как со страной-террористом перестали обсуждать какие-либо важные вопросы, глава МИД Лавров перешел к обсуждению квадроберов", – отметил пользователь с ником Lara-Lara.

Квадроберы – это люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и привычек животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и/или особый неофициальный вид спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдуме России анонсировали законопроект, запрещающий деятельность тарологов, нумерологов и движение квадроберов и признающий их "экстремистами". Им угрожают "дикими штрафами" и тюремным заключением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!