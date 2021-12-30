Временами происходят вещи, суть которых изначально тщательно завуалирована и понять ее можно только когда уже слишком поздно. Казалось бы, совсем обычное событие внешне и не выглядит как предвестник опасности, ан нет, оно так и есть. Безусловно, больше всего таких угроз исходит из россии. Попердоленный маразмом дед не только сам уехал крышей и утратив интерес к разного сорта Кабаевым, теперь ежедневно выдает нечто подобное, так на него равняются его холуи и с той или иной мерой профессионализма делают то же самое.

Так, в европейской прессе, буквально с утра удалось обнаружить то, что уже пару дней бродит в социальных сетях. Впервые прочитав сообщение об этом факте, возникла мысль о том, что кто-то решил потроллить перед новым годом, но когда об этом пишут серьезные европейские издания, то приходится изменить свое мнение, а вместо троллинга проступает скрытая угроза. В данном случае это касается лично Путина. Видимо, регулярного предновогоднего перфоманса, известного под названием "Послание Путина" ему уже недостаточно и он решил добавить перцу дополнительным интервью.

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Отвечая на вопрос о том, что он будет делать на Новый год, Путин ответил в том ключе, что планирует быть в кругу близких, как это делают многие россияне, и при этом – слушать речь президента. Казалось бы, сказал дед чушь, и сказал, но не все так тривиально. Просто представим, как это выглядит со слов нацлидера.

Бункер. 150 метров под землей. Над головой метров 30-40 специального железобетона, а остальное – скальные породы. В этом сильно защищенном месте находится сам Путин и его круг друзей: Шойгу, олень и ядерный чемоданчик и все вчетвером смотрят на большом экране, как с ними разговаривает их президент. По лицам, особенно оленя и чемоданчика, видно насколько им интересно то, что происходит на экране. Путин слушает сосредоточенно и внимательно так, что аж лысина вспотела. Он что-то конспектирует в свой блокнот, на каждом листке которого схематично изображено блюдо "цыпленок табака". Шойгу – тоже конспектирует, но у него хуже со зрением и потому в его блокноте – рисунки, в то время как Путин старательно выводит: 25 МАХов… Больше в бункере никого нет, кроме охраны и обслуги.

В этот раз Путин заявил еще кое-что новое и невыносимо важное: "Я – юрист из Санкт-Петербурга и должен защищать дедушку мороза". Ну а как Путин кого-то защищает – уже хорошо известно и можно не сомневаться в том, что в итоге этот персонаж останется без оленей (это у Путина – особая фишка), саней и с посохом в самом неожиданном месте. Ну и про юриста он – зря. На юрфаке ленинградского университета он был конторским стукачом, причем это все знали, а потому – зачеты и и экзамены ставили автоматом. От греха подальше. Впрочем, мы в курсе того, как на юриста учился другой персонаж, но это – другая история.

Если не знать, кто этот старик и что это вокруг него происходит, то никакой угрозы вроде бы и нет, но если ты понимаешь, что на свой новый год президент ядерной державы пригласил двух оленей и чемодан с кнопкой, чтобы конспектировать самого себя, то мурашки побегут не только по носкам, но и гораздо дальше. А когда он же из телевизора говорит: "Поздравляю с новым, две тысячи двести, двадцать вторым годом", то угроза становится законченной и самодостаточной. Тогда становится понятно, зачем на двери этого помещения написали: "Палаты №6".

Но и холуи не отстают от своего царя и толкают речи пусть и не такие содержательные и холодящие тапки, но все же. Дима Рогозин – глава Роскосмоса, очень скоро, может уступить свою пальму первенства по глубине высказанных мыслей, главе Минпромторга Денису Мантурову. Не то, чтобы полностью придется уступить, но по крайней мере – слезть с пальмы таки придется.

Особенно в свете последнего старта в этом году, ракеты "Ангара", которая вместо того, чтобы вывести полезную нагрузку на орбиту в 36 тыс километров, смогла выпихнуть ее только на 200 и на том – все. В итоге, кто-то опять будет наблюдать "звездопад" от Роскосмоса, который наверняка будет называться "Рогозиды". Что там будет падать и какого размера – никто не знает и потому это – настоящая, хоть и скрытая угроза.

А Мантуров, тем временем, выдал речь, в которой тоже трудно рассмотреть угрозу. Более того, он вроде бы и рассказывает о чем-то вовсе не опасном, а именно – об электромобилях. Ведь сейчас эта отрасль промышленности переживает настоящий бум, а часть ведущих производителей автомобилей, либо уже прекратили разработку двигателей внутреннего сгорания, либо анонсировали прекращение в ближайшие год-два с тем, чтобы до конца десятилетия полностью перейти на выпуск электромобилей. Тема эта профильная, для министра и потому он говорит такое.

"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два… до 2030 года в РФ планируется произвести 730 тыс. электромобилей, и к этому сроку 10% от общего годового выпуска, или 217 тысяч машин, будут на электробатарее… С 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки: в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей".

И в данном случае угроза вроде бы и не просматривается, до тех пор, пока не представишь слегка приплюснутую "Ладу Калину" на батарейках, "Буханку" и уазик "Бобик". А ведь мы хорошо знаем, как работает эффект холуйства. Для этого даже далеко ходить не нужно, а просто оглянуться по сторонам и посмотреть хотя бы в сторону Васи Гантели с его варениками, чтобы все встало на место. Это к тому, что Путин каждый год декларирует свое имущество – "двушку" хрущевку, прицеп "Зубр" и автомобиль "Волга". Ведь кто-то из холуев это может вспомнить и чтобы угодить хозяину, запилит подобный пепелац на батарейках. Тогда уже не до смеха будет.

Ну и наверное – самая жестокая, хоть и скрытая угроза, на Новый год, может состояться именно в нашей стране. Анонс ее уже состоялся, но наивная публика всех оттенков зеленого, даже не поняла сути этой угрозы. Сам же анонс выглядит следующим образом.

И действительно, как некую угрозу это воспримет всего 25% населения Украины, а остальные даже ничего подозрительного не заметят. С другой стороны: "Бачили очі, що купували, так їжте, щоб повилазили!"