'Новобранцы из РФ теперь приезжают десятками': в РДК наладили процесс легального заезда россиян в Украину. Фото

В Украину прибыла очередная группа россиян-новобранцев, которые пополнят ряды Русского добровольческого корпуса. Организация наладила процесс легального въезда, и они теперь могут присоединяться десятками.

Об этом сообщили в Telegram РДК. Члены Корпуса показали паспорта новых добровольцев, на фото их можно насчитать не менее 20.

Напомним, в августе РДК призвали "вагнеровцев" перейти на сторону Украины и отомстить за "казнь" основателя их ЧВК Евгения Пригожина. Там уточнили, что приглашают в свои ряды тех "вагнеровцев", которые не совершали военных преступлений на территории Украины. Им пообещали безопасность и достойные условия.

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В начале сентября бойцы РДК провели новый рейд на территорию страны-агрессора РФ. Они нанесли потери оккупантам. По словам бойцов, среди потерь армии РФ – один ликвидированный и десяток раненых эфэсбэшников.

До этого бойцы корпуса побывали в рейде на Брянщине, по итогам которого "отминусовали" сразу двух вражеских силовиков. Представители РДК взяли на себя ответственность за ликвидацию двух сотрудников ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа Русский добровольческий корпус отметил первую годовщину своего создания. За это время легион разросся от одного автомобиля до штурмовых групп. У бойцов РДК появились техника, рекруты, базы и артиллерия

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