'Ноги прострелены, воды нет': искалеченный оккупант пожаловался, что ему вместо эвакуации свои 'помогли' спальником. Видео

Один из российских окупантов пожаловался, что его, искалеченного, без пищи и воды, оставили в лесу. Россияне вместо того, чтобы эвакуировать раненого, дали ему спальник и сказали ждать.

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Лежа прямо на снегу, захватчик снял видео и рассказал о своем состоянии, жалуясь на ВСУ и своих побратимов. Его опубликовали российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вот лежу, нах**. Опорник позавчера брали. Вот с такими руками, пол руки оторвано, все пробито. Ноги прострелены. Одна рука цела. Одна нога так более или менее в осколках. Минометами, с*ки, заглушили. Не могут, гады, эвакуировать. Сутки полз в таком состоянии, дополз до своих. Вчера эвакуировать не могли. Сейчас всю ночь лежу на холодном снегу и никого нет. Ни курить, ни воды. Так и воюем, нах**. Спальник правда дали", – рассказал путинский солдат.

Пропагандисты поспешили представить оккупанта как героя, якобы спасшего другого русского солдата, и заверили, что он уже в госпитале.

Осторожно! Видео может впечатлить людей с чувствительной психикой!

Напомним: ранее один из оккупантов в перехваченном ГУР разговоре пожаловался на беспредел – у него закончился контракт, но с войны не отпускают. Говорят – когда вернешься, подашь в суд.

"Получается это "kidnapping", терроризм, бл*дь, похищение и удержание", – констатировал его собеседник.

"Это даже не Афган – не вот та война, которая нах*й никому не была нужна. Это даже еще хуже. Это просто геноцид, просто *бучий геноцид, отсеивание народа", – истерил российский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– находящийся на Донецком направлении военнослужащий ВС РФ раскритиковал отношение командования к своим подчиненным, которые для него – "пушечное мясо". Также он выразил возмущение кадровых перестановок в подразделении и осуществление пополнения текущих потерь за счет "мобиков";

– еще один оккупант рассказал, что их взвод поехал в Кременную на базу заночевать, но по ним отработала украинская артиллерия. В результате были ликвидированы девять военных путинской армии.

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