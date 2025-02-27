Ниже почти всех стран Африки: Россия упала в мировом рейтинге гражданских и политических свобод

Россия очутилась в конце мирового рейтинга гражданских и политических свобод. Страна-агрессор упала ниже почти всех стран Африки, заняв 183-е место из 208 возможных.

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Об этом говорится в докладе Freedom House. Отмечается, что РФ набрала 12 баллов из 100.

Сейчас Россия находится на одном уровне с Бахрейном, Узбекистаном и непризнанной Южной Осетией. Также более свободными, чем Россия, оказались почти все страны Африки, за исключением Ливии, Сомали, ЦАР, Экваториальной Гвинеи, Эритреи и Судана.

Авторы доклада обращают внимание, что в 2024 году в России прошли "совершенно несвободные выборы президента", а вся власть сосредоточена в руках одного человека Владимира Путина, "отправившего в тюрьму или дисквалифицировавшего своих политических оппонентов".

"Опираясь на лояльные силы безопасности, подчиненную судебную систему, контролируемые СМИ и парламент, состоящий из правящей партии и податливых оппозиционных фракций, Кремль манипулирует выборами и подавляет настоящее инакомыслие", – отмечается в докладе.

Авторы доклада также указывают, что независимые средства массовой информации в России практически вымерли, большинство из них сейчас в изгнании.

"Автономное местное самоуправление прекратило свое существование в 2020 году после перехода под контроль региональных и федеральных органов. Судебные власти в значительной степени зависят от политического усмотрения государственных органов власти, а политизированные судебные преследования стали более распространенными", – отметили аналитики.

В докладе особо отметили преследования адвокатов, защищавших политзаключенных, в том числе представляли интересы Алексея Навального (Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин) и Ивана Сафронова (Дмитрий Талантов).

Freedom House также отметила работу ПИК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке. В докладе отмечается, что после гибели Евгения Пригожина Кремль интегрировал наемников в структуры Минобороны и передал контроль над операциями в Африке новому подразделению – "Африка Корпс". В ЦАР русские наемники помогали подавлять повстанцев за контроль над добычей золота, а в Мали они продолжили поддерживать военную хунту, несмотря на большие потери в боях с исламистскими группировками, пишут аналитики.

Стоит отметить, что самой свободной страной Freedom House назвал Финляндию, а самой несвободной территорией стали украинские регионы, присоединенные к России: у них минус один балл.

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