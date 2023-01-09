'Ничем не может стрелять': оккупант рассказал о больших проблемах со сдачей подлодки в РФ. Перехват

В российском флоте наблюдаются большие проблемы. Один из оккупантов рассказал, что новая подлодка РФ, которую нужно сдать министерству обороны страны-агрессора, не готова.

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В частности, она даже не стреляет. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, который предоставила OBOZREVATEL хакерская группировка "Фронтовые разговоры оккупантов".

Отмечается, что подводный флот оккупантов готовится идти ко дну, поскольку главный критерий эффективности выполнения оборонного заказа – перекладывание ответственности за провалы на другого.

На данный момент захватчикам необходимо отдавать в строй новую подлодку, а там ничего не готово. Она даже не стреляет. И все теперь в ожидании, кто же наберется смелости сообщить заместителю министра обороны этот досадный факт, и в результате получить от него.

Стенограмма перехвата:

– Лодку (подводную. – Ред.) сдавать надо, бл*ть, в состав минобороны чтобы она вошла. Да не помню, правда, какой, бля*ть. Двести...

– Он с телевизионщиками приехал?

– А там, бл*ть, дох*ра, там заместитель министра обороны Криворучко (Криворучко Алексей Юрьевич, занимается вопросами организации военно-технического обеспечения. – Ред.) приедет. Еще с ним толпа, бл*ть, генералов. Будут смотреть эту лодку только, что ее смотреть? На нее все равно госзаказ срывается, потому что там ничего не готово. На испытание сходила, бл*ть, у нее ничего не работает.

– Ну а х*ли.

– Она не стреляет, бл*ть.

– Ну, все... Будет зато, бл*ть, на бумаге, нах*й, подводная дивизия.

– Она тупо, она вышла, базару ноль. Типа она погружается, всплывает, все нормально, бл*ть. Но она не стреляет – ни торпедами, бл*ть, ни ракетами. Ничем не может стрелять... Оружейники так офигенно отработали, что там ничего не работает, бл*ть. Но, бл*ть, мы не можем перенести, вот эта фраза ох*ренная, бл*ть, мы не можем перенести дату сдачи заказа. Бл*ть, а что делать? Мы не знаем, бл*ть. И все, в итоге вот так дотянули еще два месяца. Вот сейчас, в итоге, пришло время сдачи. И сейчас кто первый скажет главкому и замминистра обороны Криворучко, бл*ть, потому что он по кораблестроению главный, вот кто первый скажет, тот и получит пизд*лей. И вот они до максимального дотягивают, я так понял, чтобы не получить их, бл*ть. На ком свет клином сойдется – тот и отхватит, бл*ть.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался на нехватку тяжелой техники, по его словам, на фронте нет тех танков, которые показывают по РосТВ. Захватчик также рассказал, что командование российской армии ни во что не ставит жизнь своих солдат и не появляется на передовой.

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