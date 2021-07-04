Я все ждал после неудачного украинского четвертьфинала: кто из федеральной номенклатуры первым испортит воздух по такому славному поводу?

Товарищей по патриотическому цеху опередила Тина Канделаки.

Большой знаток футбола, она предсказуемо-пренебрежительно отозвалась об игре украинской сборной, - не забыв, разумеется, оговориться, что политика тут не при чем.

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О да, разумеется, не при чем! Вот только поражения Турции, Уэльса или Нидерландов отчего-то не вызвали такого номенклатурного красноречия...

Неудачи Украины – наша главная федеральная радость с 2004 года, как минимум. Ее инфляция, ее коррупция, ее военная слабость, ее дураки и демагоги... В иные времена, две трети программы "Время" были - про нее, про Украину, с притворным сожалением и непритворным злорадством.

Чешется у нас там.

Отбилась от рук младшая сестра, ушла из нашего интерната для слаборазвитых! Не хочет слушать советов, хочет жить своим умом и на свободе, ишь ты, независимость свою демонстрирует! Много о себе понимает. Гимн ее еще каждый раз по Первому каналу показывать, ага, щас. Перебьются.

И как же не ткнуть ее носом в ее неудачи? как же не порадоваться ее синякам и шишкам, не нагадить при случае, не самоутвердиться за ее счет?

Других-то радостей в нашем интернате нет.

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