Несколько регионов РФ накрыли аномальные наводнения: введен режим ЧС. Видео

Несколько регионов РФ накрыли аномальные наводнения. В Чечне, Ингушетии и Северной Осетии наводнения - введен режим ЧС.

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Соответствующие видео с подтверждением непогоды появились в Telegram. На кадрах видно, как большая вода сносит все на своем пути. В то числе и человеческие жизни (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чечня, Ингушетия и Северная Осетия очень сильно страдают из-за бесконечных проливных ливней. В регионах сильнейший потоп. Во Владикавказе такая же ситуация.

В городе руководящий состав мэрии переведен на круглосуточный режим работы. Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии.

Отмечается, что сильные дожди и шквалистый ветер спровоцировали отключения электричества и подтопления в ряде населенных пунктов региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, левобережная Голая Пристань так же, как и Олешки, существенно пострадала от затопления. Уровень воды в некоторых районах города поднялся до трех метров. На фотографиях, сделанных через сутки после теракта на Каховской ГЭС, видны только верхушки частных домов;

18 июня в ГСЧС сообщили, что после затопления, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, подтопленными в Херсонской области остаются 23 населенных пункта: 6 на правом берегу Херсонщины и 17 – на левом. Также частично подтоплено 18 населенных пунктов Николаевской области.

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