Не только юг: сибирские регионы России также страдают от паводка. Фото и видео

После Орска и Оренбурга в результате паводка в России также страдают и сибирские регионы. В Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае затоплены сотни дачных участков и домов.

Об этом сообщают местные СМИ. В Томском районе Томской области России в результате паводка было подтоплено около 110 жилых домов.

Больше всего в районе пострадал поселок Вершинино. Глава района Вячеслав Черноус сообщил, что там подтоплены 27 домов и 66 участков, на которых проживает 60 человек, включая 2 детей.

В пункте временного размещения в поселке Вершинино было размещено 13 человек, среди них 2 детей. Остальные эвакуированные жители разместились у родственников.

Местные СМИ также сообщали, что на реке Том и на реке Черной проводились взрывные работы на льду, в результате чего местами в населенных пунктах упал уровень воды.

Поселок Тутуяс в Кемеровской области затопила одноименная река. В соцсетях местные жители уже несколько дней ждут помощи. В местной администрации сообщают, что они контролируют ситуацию.

"В поселке подтоплено 9 домов. Состоялась пробка на основном русле малой реки Тутуяс. В результате вода пошла по старому руслу и подтопила дачные участки, построенные в непосредственной близости от реки", – сообщает пресс-служба местной администрации.

В Алтайском крае под водой остаются 28 жилых домов и 74 приусадебных участка в трех населенных пунктах. На пяти участках автодорог ограничено движение.

В Новосибирской области пресс-служба регионального МЧС сообщила о затоплении 205 дачных и 52 приусадебных участков. Самая сложная ситуация в Кочковском районе, где река Карасук вышла из берегов.

Наводнение также достигло города Улан-Удэ, где разлилась река Селенга.

Ранее сообщалось, что в России начало затапливаться Курган – административный центр Курганской области. В городе раздаются сирены, жителей призывают срочно эвакуироваться. По прогнозам МЧС РФ, воды в реке Тобол в Кургане станет вчетверо больше. С каждым днем уровень воды будет подниматься на 30-80 см.

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