Не только на поле боя: в ISW объяснили, как Россия использует партнерство с КНДР

Россия и дальше использует свои партнерские отношения с противниками США, например Северной Кореей, чтобы компенсировать дефицит ресурсов, сдерживающих ее экономику и военные усилия. Так, прибытие тысяч северокорейских рабочих в РФ демонстрирует, как страна-агрессор, оставшаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, нарушает резолюцию 2397 организации.

Но более примечателен тот факт, что тесное сотрудничество двух диктаторских режимов в вопросе привлечения новой рабочей силы совпало как раз с развертыванием войск КНДР в рядах ВС РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), отмечая, что северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает выражать свою поддержку Москве и ее военным усилиям против Украины.

Накануне, 9 февраля, южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу (NIS) сообщило, что тысячи северокорейских рабочих прибыли в Россию в 2024 году, чтобы работать на строительстве. Российские официальные данные показывают, что речь идет о 13 221 гражданине, а это почти в 12 раз больше, чем было в 2023 году. К тому же 7887 северокорейцев въехали по студенческим визам якобы с целью обучения.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" в этом месяце написало, что количество граждан КНДР, приехавших в РФ "на учебу" в 2024-м, было самым большим с 2019 года. По информации же "Медиазоны", называющей себя оппозиционным изданием, данные пограничной службы ФСБ свидетельствуют о рекордном количестве северокорейцев, въехавших в Россию "с целью обучения" в период с июля по сентябрь 2024 года – то есть именно перед тем, как в РФ началось развертывание войск КНДР (начало октября 2024-го).

"С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия страдает значительной нехваткой рабочей силы как в гражданском, так и в оборонно-промышленном секторах. Поэтому прибытие нескольких тысяч северокорейцев для работы в гражданском секторе маргинально и не существенно облегчит нехватку рабочей силы в России", – считают в ISW.

По состоянию на декабрь 2024 года в РФ не хватало рабочей силы в 1,5 млн работников. Однако в течение прошлого года поставка России технических средств и войск со стороны КНДР значительно возросла, поэтому несколько тысяч прибывших недавно северокорейских граждан могут стать началом большего притока в будущем, что может существенно помочь агрессору с проблемами нехватки рабочих.

Аналитики подчеркнули, что на фоне этого резко возросло использование войсками РФ на фронте северокорейских артиллерийских и минометных снарядов: по состоянию на декабрь 2024 года 60% артиллерийских боеприпасов оккупантов как раз поступают из Северной Кореи.

Российские предприятия также, вероятно, не платят северокорейским работникам такие же зарплаты, как россиянам, поэтому значительный приток таких рабочих к российской рабочей силе в будущем также может принести финансовую пользу предприятиям страны-агрессора, которые вынуждены предлагать высокие зарплаты российским гражданам, чтобы конкурировать с военными и оборонно-промышленными заводами за работников.

"Значительное увеличение количества северокорейцев, работающих в гражданском секторе России в будущем, также может уволить с него российских работников и привлечь их к работе на оборонно-промышленной базе или отправить воевать против Украины", – предположили специалисты.

В ISW отмечают, что привлечение граждан КНДР как дешевой рабочей силы демонстрирует нарушение Россией резолюции 2397 Совбеза ООН. Она проголосовала за нее в 2017 году в ответ на испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Документ прямо запрещает Пхеньяну отправлять граждан за границу для работы и обязал все страны-члены ООН выслать всех "зарабатывающих" за рубежом северокорейцев еще до декабря 2019 года. Россия же, вероятно, использует прикрытие студенческими визами, чтобы скрыть нарушение резолюции.

Со своей стороны северокорейский диктатор Ким Чен Ын продолжает повторять свою поддержку России и ее военных усилий в Украине. В частности, 9 февраля он произнес речь в министерстве национальной обороны Северной Кореи, сосредоточившись на угрозах, которые США и Запад якобы представляют для безопасности его страны.

Ким подверг критике Вашингтон "за затягивание войны в Украине" и заявил, что "серьезно обеспокоен" якобы желанием Запада "нанести стратегическое поражение России". Диктатор заверил, что военные и народ КНДР будут "неизменно поддерживать и поощрять" так называемое справедливое дело России "по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", в частности, в рамках российско-северокорейского соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от июня 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW рассказали, как КНДР использует войну в Украине в качестве плацдарма для испытания своего военного потенциала. Пхеньяну позволяет это делать Россия, предоставляя беспилотники и ракетные технологии, вероятно, в обмен на войска КНДР.

