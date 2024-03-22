Не 'СВО'? У Путина заявили, что Россия находится в состоянии войны и не может допустить существования Украины

После "выборов президента" в России заявили, что государство-агрессор "находится в состоянии войны". Отказ от официальной риторики о якобы проведении на территории Украины "специальной военной операции" в Кремле обосновывают необходимостью "внутренней мобилизации" каждого жителя России.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также открыто подтвердил, что целью РФ является уничтожение Украины как государства, поскольку Киев не намерен отказываться от оккупированных Россией украинских территорий.

Пока россиян продолжают сажать на длительные сроки за употребление слова "война" применительно к российской агрессии против Украины, кремлевским "небожителям" подобная судьба не грозит. Так, вслед за Путиным о войне заговорил Песков.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", – сказал пресс-секретарь Путина.

Когда гражданам страны-агрессора готовиться к фактической мобилизации, которая, судя по изменению риторики, не за горами, пресс-секретарь российского диктатора не уточнил.

Также Песков открыто подтвердил истинную цель РФ в отношении Украины. Заключается она в ликвидации украинского государства. Ранее подобные заявления позволяли себе завсегдатаи российских пропагандистских эфиров и маргиналы Госдумы РФ во главе с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов", – выдал Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что Украина "де-факто оккупировала" свою же территорию, выгнав оттуда российских захватчиков.

"У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом... Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности ее граждан и территории", – цитируют Пескова российские пропагандисты.

Напомним, ранее Песков заявил о величии России и стал посмешищем в сети. Глава пресс-службы Кремля собрал массу нелестных комментариев от российских болельщиков после того, как высказался на тему отстранения РФ от международных соревнований. Дмитрий Песков заявил, что без такой великой страны, как Россия, олимпийское движение обеднеет.