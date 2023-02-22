Не соответствуют действительности: в минобороны РФ ответили на жалобы 'вагнеровцев' о нехватке боеприпасов

Скандал вокруг конфликта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России набирает обороты. "Повар Путина" и ведомство Шойгу перешли на формат публичной переписки, обвиняя друг друга во лжи.

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В Минобороны России ответили на жалобы "вагнеровцев" о блокировании поставок им боеприпасов, заявив, что это не соответствует действительности. А Пригожин в ответ обвинил российское ведомство в намерении скрыть свои преступления.

Заявление Минобороны РФ было распространено российскими пропагандистскими СМИ. В Шойгу отметили, что "уделяют особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев, воюющих в штурмовых подразделениях".

"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о нехватке боеприпасов, совершенно не соответствуют действительности", – говорится в заявлении.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин тут же ответил ведомству Шойгу, не упустив возможности подорвать доверие к нему. Он заявил, что готов предоставить все необходимые документы о поставках

"Хочу еще раз подчеркнуть, если мы уже перешли на публичную переписку с Минобороны, ПИК "Вагнер" недополучает 80% боеприпасов от необходимых для выполнения боевых задач. Поэтому заявление Минобороны является ничем иным как просто плевком в сторону ППК "Вагнер" с намерением скрыть свои преступления. Боеприпасов нет, саперные лопатки до сих пор не поставлены. Я готов все документы, включая поданные заявки и полученные количества, предоставить военной прокуратуре", – заявил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наемники Пригожина записали обращение в минобороны РФ с просьбой передать боеприпасы. "Вагнеровцы" пожаловались, что их отрезали от снабжения, а между тем у них закончилось практически все – от снарядов для минометов до боеприпасов для гаубиц и танков.

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