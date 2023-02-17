Наемники Пригожина записали обращение в минобороны с просьбой передать боеприпасы: кончилось практически все. Видео

Похоже, что конфликт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России усугубляется. Дошло до того, что наемников "повара Путина" отрезали от поставок боеприпасов.

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Боевики ЧВК "Вагнер" записали видео, в котором обратились в военное ведомство страны-агрессора. Ролик опубликовали российские паблики.

На кадрах четверо наемников Пригожина жалуются, что у них закончилось практически все – от минометных снарядов до боеприпасов для гаубиц и танков.

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Есть острая нехватка боеприпасов для гаубиц, для противотанковых пушек, для танков", – говорят боевики.

"Вагнеровцы" слезно просят "посодействовать" в получении боеприпасов и обещают за это "отработать", говорят, что всю "грязную" работу берут на себя.

"Мы уверены, что где-то на складах боеприпасы есть, и мы в них очень нуждаемся. Мы будем благодарны, если вы нам поможете, поможете нам и поставите эти боеприпасы… Мы отработаем за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами", – говорят наемники на камеру.

Сам Пригожин еще раньше заявлял, что на его ЧВК хотят поставить крест и обвинял минобороны РФ в том, что оно присваивает себе "победы" его наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин продолжает свои усилия по подрыву доверия к минобороны России и связанным с кремлевским диктатором Владимиром Путиным деятелей. Владелец ЧВК "Вагнер" использует тактику заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информпространстве и подорвать доверие к ведомству Шойгу.