Не смог произнести имени Эрдогана: Путин эпически оконфузился на саммите БРИКС. Видео

Российский диктатор Владимир Путин не смог с первого раза выговорить имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступая на скандальном саммите БРИКС в Казани – ему понадобилось три попытки. Конфуз главы Кремля высмеяли в сети.

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Соответствующее видео разлетелось в сети, спровоцировав бурную реакцию пользователей. Объявляя выступление Эрдогана, Путин дважы исковеркал имя коллеги.

При этом диктатор зачитывал текст с заготовленной бумаги.

Сначала он назвал Эрдогана "господином Тайипом Эрджоганом", а затем – "Реджепом Тайипом Эрджоганом".

Только с третьей попытки Путину наконец удалось выговорить фамилию президента Турции.

"Слово президенту Турецкой Республики господину Тайипу Эрджогану... Реджепу Тайипу Эрджогану... Эрдогану", – сказал диктатор.

Как известно, Путин неоднократно оговаривался, обращаясь к лидерам других стран. В частности, глава Кремля регулярно коверкает имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Некоторые наблюдатели предполагают, что эти оговорки не случайны и связаны с тем, как складываются отношения РФ с другими государствами.

В сети между тем высмеяли очередной конфуз российского военного преступника:

"Думали, что клоуна выбрали в Украине, а оказалось, что не в Украине", "Это он напрасно, конечно. Огорченный турок – это посерьезнее огорченного казаха", "Зато у нас пропагандисты над Байденом шутить любят. Наш молодой энергичный лидер фору ему даст!", "Даже с бумажки читать не может", "Реджеп Тайип – это не Вова, необходима репетиция", "Деменция", "Никгда такого не было, и вот опять", – пишут они.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Казахстан Путин, обращаясь к президенту Касыму-Жомарту Токаеву, вместо Касым-Жомарт Кемелевич выдал "Камиль Жомартович". А Токаев в ответ решил высказываться на казахском языке, чем сбил с толку всю российскую делегацию.