'Не надо вводиться в заблуждение': Каспаров оценил вероятность мятежа в России против Путина

Вероятность мятежа в России против кремлевского диктатора Владимира Путина пока достаточно низка. А поход ЧИК "Вагнер" на Москву действительно был разборками среди российских элит.

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Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мне кажется, здесь не нужно вводиться в заблуждение. Мне кажется, что пригожинский поход был больше внутренней разборкой внутри мафии. Не будем забывать, что Пригожин – человек, близкий к Путину. В мафиозных, диктаторских структурах официальная должность далеко не всегда отражает реальный объем власти", – сказал он.

Каспаров добавил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин в иерархии путинской власти гораздо выше большинства генералов, за исключением министра обороны Сергея Шойгу, который тоже является частью путинского клана.

"А остальные генералы и даже любые старшие офицеры – это просто расходный материал. Поэтому Пригожину, который нанес ущерб российской военной авиации за один день больше, чем Украина может за неделю, ничего за это не было именно потому, что он является частью этой мафии. Я считаю, что выступление Пригожина было связано с тем, что внутри путинской мафии действительно шло выяснение, как исходить из этой ситуации", – объяснил он.

По словам оппозиционера, Пригожин – это только вершина айсберга. Именно поэтому никакие меры против него приняты не были. Его объявили утром госпредателем, а вечером уже обо всем с ним договорились.

При этом чистый мятеж против Путина возможен лишь тогда, когда внутри мафии возникнет понимание, что российский президент является неразрешимой проблемой. Такой вариант теоретически возможен, но на сегодняшний день, по мнению Каспарова, Путин еще не находится на крайней стадии, поскольку, по его мнению и мнению его окружения, результат войны еще далеко не очевиден.

Он пояснил, что укрепления, построенные россиянами на фронте, все же достаточно значительны. Запад не дает Украине достаточного количества оружия, чтобы получить абсолютную доминацию на земле и в воздухе.

"То есть Украина должна пробивать самые мощные укрепления со времен Первой мировой войны, не имея ни авиации, ни достаточного количества артиллерии, ни достаточного количества танков. Тем американским геополитическим мудрецам, рассуждающим о том, что украинское наступление недостаточно успешно развивается, следует напомнить, что, скажем, с Ираком они справлялись после месяца непрерывных бомбардировок.Это они воевали не с российской армией, а с иракской.Украинцы все же воюют – пусть это не вторая армия мира, но тем не менее мы понимаем, что у России есть экономический потенциал, интеллектуальный потенциал, сейчас они начали выпускать свои дроны, какие-то самолеты разрабатывают, ракеты продолжают делать, и контрабанда еще работает, потому что санкции удается обходить, и генералы не все такие идиоты", – резюмировал российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР МО Украины рассказали, что кратковременный "мятеж" наемников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным обнаружил существенные проблемы в прочности власти президента РФ Владимира Путина. Путинская "машина" оказалась побитой коррозией и трещинами, а сам диктатор – не способен держать бразды правления;

– кроме того, в ГУР считают, что история противостояния Пригожина и министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу еще не закончилась. У РФ есть понимание, что идея с вторжением в Украину была идиотской, поэтому там будут искать виновных. Кадровые российские военные уже начинают понимать, что они готовятся к этой роли.

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