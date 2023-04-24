Не Лукашенко: в Россию на 9 мая приедет только один иностранный лидер – СМИ

На празднование 9 мая в этом году в Россию вызвался приехать лишь один иностранный лидер. Им оказался президент Республики Киргизстан Садыр Жапаров.

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Очередной всплеск "победобесия" в Москве в этом году проигнорировал даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который и в прошлом году предпочел держаться подальше от РФ в этот день. Об этом пишет пропагандистское издание РФ "Ведомости".

"Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню победы, оказался Садыр Жапаров – президент Киргизии. Об этом "Ведомостям" рассказал дипломатический источник и собеседник, близкий к администрации президента. По их словам, ожидается его участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос "Ведомостей" о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров (к примеру, руководитель союзной Белоруссии Александр Лукашенко) прибыть в Москву к празднику", – написали пропагандисты.

Они также упомянули о том, что в 2022 году, через 2,5 месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Москву 9 мая не приехал вообще никто. Оглушительное фиаско тогда в Кремле попытались оправдать тем, что якобы никого и не приглашали.

"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", – пытался убедить тогда пропагандистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по привычке "приватизировав" победу во Второй мировой войне.

Однако, как следует из размещенной в публикации "Ведомостей" инфографики, на предыдущие "неюбилейные" дни "победобесия" в РФ все же пытались затянуть лидеров других стран.

При этом пропагандисты упоминают, что Жапарова в этом году позвал в Россию 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук. Судя по опубликованной его цитате, во Второй мировой Россия таки победила не одна, а в союзе с Киргизией.

"8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", – заявлял Оверчук в ходе разговора с Жапаровым.

Тем временем в украинских соцсетях уже начинают глумиться над очередной "дипломатической победой" государства-изгоя.

Напомним, ранее стало известно, что в России запаниковали из-за массированной атаки беспилотников, случившейся в последнее время на территории государства-агрессора.

Десятки беспилотных аппаратов атаковали инфраструктурные и военные объекты российских захватчиков, а также "прощупали" вражескую ПВО. При этом как минимум один БПЛА спокойно пролетел через всю Москву.

Особую истерику у жителей государства-агрессора вызвала замеченная ими карта Москвы в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова. Они разгоняют скриншот из одного из интервью главы украинской военной разведки, где заметна карта российской столицы и пытаются отыскать ответ на вопрос, зачем она понадобилась Буданову.