Назвали "героем наших дней": в России "урок мужества" для школьников провел трижды судимый "ветеран СВО". Видео

В городе Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ РФ) в одной из школ детям провел "урок мужества" преступник – бывший российский зэк, который участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. До этого он трижды был судим за кражи и попадал за решетку.

Видео, которое сняли в школе страны-агрессора во время пропагандистского урока, поделился Telegram-канал "Сеятель ветра". Уголовник "учил жизни" второклассников, то есть детей семи-восьми лет (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В росСМИ пишут, что до участия в войне против Украины мужчина воровал аккумуляторы из машин. Это не помешало фанатам Кремля назвать его "героем наших дней".

По заданию учителей, дети нарисовали для трижды судимому уголовнику рисунки, также подарили письма и мягкие игрушки.

"Лучшего примера для детей найти не смогли", – с сарказмом пошутил автор Telegram-канала.

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно, что на войне против Украины "задвухсотился" россиянин Алексей Межаков, который служил разведчиком в группе специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В сети пишут, что до этого оккупант в своем родном городе Камышин посещал могилы "коллег" и просил прощения за то, что он жив.

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