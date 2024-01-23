'Цель достигнута': у Шойгу похвастались ударом по Украине, в результате которого погибли мирные жители

Утром 23 января российские войска совершили ракетную атаку на Украину. Под ударом оказались жилые дома в Харькове, Киеве и на Днепропетровщине, а также критическая инфраструктура на Сумщине.

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По версии российского минобороны, в жилых многоэтажках располагались "объекты военно-промышленного комплекса, производящие ракеты и комплектующие к ним". В ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу, также похвастались "достижением цели удара", вследствие которого погибли мирные жители и пострадали десятки гражданских.

"Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества", – заявили в МО РФ в так называемой "сводке".

Вследствие террористической атаки государства-агрессора на мирные украинские города разрушены и повреждены жилые дома, разрушениям подверглись объекты социальной и критической инфраструктуры. Известно о пяти погибших мирных жителях, десятки – пострадали.

И, как следует из "сводки" МО РФ, именно на такие результаты там и рассчитывали: последствиями атаки в "оборонном ведомстве" полностью удовлетворены.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – похвастались в ведомстве Шойгу.

Громко было в Киеве, кроме того, звуки взрывов звучали в Харькове. В Киеве на 10:30 сообщали о 18 раненых (позже их количество превысило 20 человек), в Харькове же на тот момент было известно, что Россия убила трех человек и ранила более 40 мирных жителей. Еще два человека впоследствии скончались в больнице, а количество раненых к 13 часам дня превысило 50 человек.

Под вражеским ударом находились также Павлоград и Павлоградский район Днепропетровской области. В райцентре захватчики убили 43-летнюю женщину. Повреждения получили инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

Кроме того оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Шостки на Сумщине.

Всего во время утренней атаки оккупанты запустили по Украине 41 ракету (подавляющее большинство летели по баллистической траектории). Силы ПВО сбили 21 из них.