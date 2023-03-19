В современных российских реалиях многоуровневого и разветвленного охранительства довольно сложно сконструировать информационный сюжет, имеющий стратегические последствия для развития внутренней ситуации. Нашумевшее вручение статуэтки "Оскар" документальному фильму "Навальный" – образчик удачного внешнего информационного вторжения, которое породило большой резонанс в стенах Кремля.

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Казалось бы, после спада навальнистской волны протестов начала 2021 года и заключения оппозиционера в колонию фактор Навального сошел на нет. ФСБ по заданию администрации президента Путина смогла довольно успешно нейтрализовать молодежно-либеральную фронду. Россия впала в состояние довольно глубокой летаргии с полностью управляемой повесткой. От реанимации подзабытой за два года проблемы Навального через инструменты голливудской фабрики грёз не на шутку всполошился кремлевский бомонд.

В кремлевской администрации всерьез восприняли аналитички по поводу большого интереса иностранных разведок к образу Навального-мученика. Его тюремные мытарства и пытки подаются уже подобно мучениям Христа. В постмодернистскую эпоху управления массами данный вечный образ совсем нетрудно сделать интегральной частью глобального политического ландшафта и подавать безотносительно самого политического субъекта. Учитывая политизацию Нобелевской премии, следующим логичным шагом на пути раскрутки Навального будет присвоение ему нобелевки.

С одной стороны, он станет третьим россиянином-лауреатом премии с 2021 г. после Муратова и руководства "Мемориала". С другой – это совпадет с пиком президентской предвыборной гонки и будет иметь для нее самые непредсказуемые последствия. Видимо ФСБ, просчитав все риски, приступила к решению проблемы путем объявления Навального своим "проектом". Его решили резко ФСБизировать с использованием других агентов, внедрённых в ряды российской несистемной оппозиции. Ведущую роль в спецоперации играет журналист с сомнительной репутацией Венедиктов, который после скандала с харрасментом в адрес пресс-секретаря Навального Анны Ведуты планомерно уничтожает ФБК.

По причине получения солидных подрядов от мэрии Москвы Венедиктова стали идентифицировать, как подручного ФСБ. Для лучшей зашифровки Венедиктову поручили разоблачать "агентов" ФСБ в рядах навальнистов. Чем бывший главред "Эха Москвы" успешно и занимается. Его жертвами уже пали не в меру сребролюбивый Волков, а теперь ещё и главная расследовательница ФБК Мария Певчих.

Исполнительного продюсера фильма "Навальный" Венедиктов подозревает в работе на ФСБ. Таким образом на оскароносный фильм навешено несмываемое клеймо долгой руки Лубянки. Аудитория свободного мира должна почувствовать себя одураченной, ведь ее принуждают сочувствовать агентуре большой ФСБ.

Описанный сюжет можно трактовать двояко: корпорация чекистов действительно вернула себе лавры КГБ, либо же внутри ее идёт клановая грызня, а значит, правая рука не ведает, что творит левая. Учитывая закрытый характер спецслужбы, конфликт поколений и царящую в ней всеобщую подозрительность, логичнее представить именно вариант аппаратной борьбы в большой ФСБ.

Но попытка через ФБК связать Навального с конторой, чтобы вычеркнуть его из планов Запада, выглядит грубой халтурой. Если ранее у Навального и были какие-то завязки с кураторами ФСБ, то сейчас, когда он за решеткой, они явно обнулились. Тем более, находясь в колонии, он полностью утратил связи с коллегами по оппозиционному лагерю и семьёй. Фактически власти очистили Навального.

Похоже на крупнейший просчет ФСБ. К тому же предпринятые ею шаги по дискредитации зарождающейся "черного лебедя" для Путина на выборах-2024 выглядят крайне неумело. Впору действительно поверить в большой бардак в святая святых полицейского государства.