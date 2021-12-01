Глава делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предложил во избежание большой войны запереть мировых лидеров в бункере со спиртным. Предложение спорное: кто знает, как горячительные напитки подействуют, к примеру, на исхудавшего Ким Чен Ына, который и по трезвяку-то ракетами швыряется с открытой душой. Сегодня метнул еще одну, в сторону Японского моря.

Береговая охрана Японии считает, что это была баллистическая ракета. В сентябре верхушка КНДР сообщила об удачном испытании гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Откуда взялось такое счастье – не сообщается, но можно предположить, что кремлевский Многомах вполне мог поделиться некоторыми "махательными" технологиями. Те же китайцы испытали гиперзвуковую ракету еще в августе, так что милитаристская песочница наполняется новомодными игрушками на радость игрокам, жаждущим опробовать их по-взрослому.

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А вечно "энергичный лидер" в это время решительно рвет последние нити, связывающие Россию с цивилизацией. Официальный разворот в сторону тоталитарной диктатуры намечен на начало декабря 2021 года. Именно тогда должны произойти перестановки в федеральном правительстве и администрации президента – аккурат к юбилейному съезду "Единой России". На нем и планируется озвучить основные тезисы: в какую именно светлую сторону пещеры вожди потащат за шиворот уже готовых ко всему глубинариев.

А пока приказано пересчитать поголовье, дабы понять: кто и кого способен нарожать, кого следует оттащить на погост, а кого – поставить под ружьё. Много ли народу способно таскаться к пенькам или пора завязывать с этой прогнившей западной демократией? Ничем иным и не объяснить странность самой затеи переписи населения в период бушующей эпидемии: ведь правильнее было бы пересчитать после того, как схлынет волна заболеваемости и смертности. Логика подсказывает только один мотив, которым руководствуется Кремль: бонзам необходимо знать – каким реальным человеческим ресурсом они обладают перед надвигающейся войной?

К примеру, только сейчас и только в Воронежской области смертность от пневмонии выросла в 100 раз! Понятно, что, скорее всего, это – ковидные потери, ведь далеко не все заболевшие обращаются к врачам, да и какой смысл взывать к руинам системы здравоохранения? Причем, вирусняк выкашивает всех подряд, включая молодых. А обладать реальными цифрами по человеческим ресурсам Путину нужно уже завтра. Уже воинственно вещает Эрдоган, по мнению которого страны-победители во Второй мировой войне не должны решать судьбу всего человечества. Его взор устремлен в перспективную Африку, где уже давно пасутся путинские ЧВК, захватывающие вожделенные поляны и шахты.

А, пока Эрдоган присматривается к "черному континенту", Россия разрывает отношения с НАТО. С 1 ноября будет приостановлена работа постоянного представительства РФ при НАТО в Брюсселе, а также работа военной миссии альянса в Москве. Об этом в понедельник объявил глава МИДа РФ Сергей Лавров. Аккредитация всех сотрудников НАТО в России отзывается, работа информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Это было сделано в ответ на высылку из штаб-квартиры НАТО восьми российских сотрудников, признанных шпионами. "Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии - послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - прорычал Лавров, остужая мир до состояния новой Холодной войны.

В МИД также не исключили, что вслед за политикой дедолларизацией пещеры может быть объявлен и отказ от евро. "Если Брюссель гипотетически будет исповедовать схожие с американскими меры сдерживания и использовать собственную валюту в качестве инструмента давления и контроля, то, естественно, весь накопленный багаж знаний и механизмов дедолларизации может быть задействован нами и по отношению к единой европейской валюте", - предупреждающе подхрюкнул замминистра Панкин. Это происходит в момент обрушения одного из последних пропутинских европейских столпов: врачи объявили президента Чехии Милоша Земана недееспособным, и парламент Чехии уже готов рассмотреть вопрос о досрочной отставке политика. Никаких отношений между Чехией и Россией уже нет, а сама страна внесена обидчивой братвой в список "недружественных", так что уход Земана из политики – прощальный взмах рукой отживающей натуры.

Ну, и пусть уходят. Кто только из вчерашних сателлитов не предавал пещеру-матушку! Наша цель – рай, и мы обязательно в него попадём – хотя бы ракетами. Вот сейчас перепишемся, откашляемся, отдышимся под ИВЛ – и начнем последнюю веселуху. В бой идут одни скрепыши, с промытыми изнутри черепами и пустыми карманами. Ходячие зомбо-терминалы, готовые к приему трофеев. Пропаганда воет об окончательном решении "украинского вопроса" через разрушение украинской государственности. На прошлой неделе Путло обозначило цели к зачистке до начала декабря, после чего съезд едросни даст отмашку на возбуждение путло-воевалки. Эта дьявольская беременность смертью должна, наконец, разрешиться. Пока газовая труба наносит мощные удары по Европе, расшатывая энергобезопасность, мигранты прорывают линию польско-прибалтийского фронта, а внутри изнеженной старушки копошится дружественный криминал.

К тому же, еще жива и процветает генерация прикормленных политических сектантов, исповедующих религию "realpolitik", по которой невозможное возможно, надо только умиротворить Сатану, сделав всего лишь полшага назад. И никто не думает о том, что именно эти полшага и отделяют мир от всепоглощающей бездны, к которой перепуганное человечество трусливо повернулось спиной.