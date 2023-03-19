'Нас водили за нос': Путин объяснил, почему не начал полномасштабную войну против Украины в 2014 году, и пожаловался на обман. Видео

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не приступила к полномасштабному вторжению в Украину, поскольку надеялась на "мирное решение" и не была готова к большой войне. Он вновь заявил, что страны Запада его "обманули" и годами вроде бы готовили Украину к войне с Россией, тогда как государство-агрессорка, мол, было сконцентрировано на развитии сельского хозяйства и "импортозамещении".

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Об этом Путин заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1". Он также попытался заверить, что "спасать" украинский Крым от "нациков" Москва решила спонтанно, а не готовила интервенцию годами.

Когда пропагандист поинтересовался у Путина, почему Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году, диктатор заявил, что всегда, мол, искал мира.

"Мы исходили из того, что нам все вопросы удастся решить мирными средствами. Мы никогда не стремились к конфронтации. И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, "с колес". Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан", – привычно соврал Путин.

Также диктатор обвинил Запад в обмане и выдал ложь о том, что западные партнеры якобы годами "накачивали" Украину оружием, готовили ее к войне с Россией, а украинская армия даже "предприняла две крупномасштабные войсковые операции" с использованием танков и авиации.

"Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но, как выясняется сейчас, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать. А просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции, с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации", – выдал хозяин Кремля.

В то же время, в разрез с тем, о чем говорил минутой ранее, Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к большой войне – в отличие, видимо, от 2022 года.

"Что касается готовности и целесообразности (полномасштабного нападения в 2014-м году. – Ред.)... Знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем в действиях в рамках так называемой "крымской весны". Сейчас у нас рекордный урожай в сельском хозяйстве, зерновых. Свыше 150 миллионов тонн, 155, вот, Патрушев докладывал. Тогда ничего подобного не было. Это не только благодаря погодным условиям. Это благодаря развитию технологий, развитию производства удобрений, внесению определенного объема удобрений в почву. Это результат кропотливой целенаправленной работы в течение многих лет. Это один из принципиальных вопросов - обеспечить страну продовольствием", – заявил президент государства-агрессора, похитившего в оккупированных регионах Украины огромное количество украинского зерна.

Не обошлось и без рассказов об успехах "импортозамещения".

"За предыдущие годы мы очень много сделали с точки зрения импортозамещения. По критически важным направлениям жизнедеятельности страны. И может быть самое важное: мы укрепили свою финансовую систему. Чего-то у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает. И карта "Мир" работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году - очень трудно сказать", – заявил Путин, уже свыше 20 лет находящийся при власти.

Также он не смог удержаться, чтобы не похвастаться очередными "аналогов_нет", без которых РФ уж точно не достигла бы таких головокружительных "успехов", как за год полномасштабной войны против Украины.

"Ну и, наконец... Да, нам очень много нужно сделать для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия. А сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Есть и другие системы современные. А в 2014 году ничего подобного не было", – подчеркнул диктатор.

Напомним, ранним утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали странное видео. На опубликованных кадрах человек, похожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля колесит по ночному городу. В кадр при этом не попадает ни один объект, который бы доказывал, что съемка проводилась именно в Мариуполе. Указатели же, которые мелькают за окном, идентифицировать невозможно: их будто специально "размывали" перед публикацией видео.

Позже появились также кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются жать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Некоторых фигурантов видео уже идентифицировали в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, грабя разбомбленные дома соседей.