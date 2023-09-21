'Нас пугает этот дисбаланс': в РФ встревожились из-за сокращения трудоспособного населения в возрасте 30-39 лет

В правительстве РФ забили тревогу из-за "внезапного" скоращения работоспособного населения возраста 30-39 лет. Там прогнозируют, что в ближайшее время количество таких россиян может стать меньше еще на треть.

С соответствующим заявлением 21 сентября выступила вице-премьер страны-агрессора Татьяна Голикова. По ее словам, российских чиновников пугают последние показатели демографии.

"Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%", – цитируют Голикову российские СМИ.

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В то же время чновница выразила надежда на то, что "растет количество молодых и более возрастных".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки в Украине РФ потеряла еще около 490 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла уже 274,4 тыс. человек.

– По подсчетам "Сибирь.Реалии", средний срок жизни российских мобилизованных в Украине – около 4,5 месяца, а для многих он составляет всего несколько дней.

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