Российский диктатор Владимир Путин снова заявил о возможности национализации частных предприятий в интересах национальной обороны. Об этом он сказал во время съезда российского Союза промышленников и предпринимателей, объединяющего крупный бизнес.

Первая волна национализации началась в России сразу после полномасштабного вторжения в Украину и, соответственно, ужесточения санкций против РФ. В то же время, официально процессы национализации в этой стране не признаются. И Путин, как его цитирует "Коммерсантъ", ссылается на действия правоохранительных органов и говорит, что "о пересмотре приватизации речь не идет".

"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возвращению в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы отметить, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", – цитирует издание слова диктатора.

В свою очередь правозащитники сообщают, что количество исков о национализации в РФ в прошлом году возросло почти в пять раз по сравнению с довоенным. За два года войны поступили требования по национализации более 180 частных компаний с суммарным активом более триллиона рублей.

Россия вернула в свою собственность Соликамский магниевый завод, Уральский завод автотекстильных изделий, Завод фрикционных и термостойких материалов, Ростовский оптико-механический завод, завод "Плутон", производителя метанола "Метафракс", Челябинский металлургический комбинат, производителя взрывчатки "Ойлфилдезда" и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, российские кафиры, чудом выжившие на войне в Украине, стали причиной всплеска тяжких преступлений уже на территории страны-агрессора. Большинство убийц и насильников ранее были осуждены по разным статьям Уголовного кодекса, а затем помилованы Путиным и отправлены "законно" убивать. Теперь Россия столкнулась с огромной проблемой – "герои СВО" стали опасностью для соотечественников.

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