Намек, что пора в отставку? Депутат Госдумы РФ посоветовала Путину в его день рождения брать пример с Ельцина

В стране-агрессоре России депутат Госдумы Лиана Пепеляева "оригинально" поздравила российского диктатора Владимира Путина, которому 7 октября, исполняется 71 год. Помимо пожеланий "крепкого здоровья и ясного ума", чего президенту РФ явно не хватает, она посоветовала ему "быть как Ельцин".

Такое поздравление появилось на ее официальном сайте. Пепеляева пожелала кровавому диктатору, который ведет против Украины жестокою войну, быть сильным и последовать примеру Бориса Ельцина.

Таким образом она намекнула главе Кремля, что ему пора переосмыслить жизнь и принять правильное решение, поставив в пример первого президента страны-агрессора. Как известно, 31 декабря 1999 года Ельцин объявил об отставке с поста президента РФ.

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Она сказала, что только такое решение может уберечь России от полного краха из-за экономических санкций, введенный против страны после начала войны в Украине.

"В день рождения мы переосмысливаем жизненный путь и планы на будущее. Борис Николаевич смог сделать трудный себе, но правильный для величия России шаг. Мы верим и надеемся на вас", – написала Пепеляева.

Ранее РосСМИ писали, что Путин может объявить о своем решении баллотироваться на новый срок в 2024 году. На "выборы" российский диктатор пойдет с тезисом о том, что Россия, мол, это "отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются".

Как уверяют источники издания, старт "неформальной президентской кампании" намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 4 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калужской области РФ в деревне Карцово учителя и дети, которые учатся в местной школе, поздравили Путина с днем рождения, однако вместо президента РФ на плакатах был изображен украинский революционер Степан Бандера.

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