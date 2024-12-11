Граждане страны-террориста России, которые привыкли радоваться обстрелам Украины и убийству мирных жителей, внезапно осознали плачевное положение своей страны. Россияне догадались, что кремлевское телевидение им врет.

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При этом граждане РФ продолжают слушать пропаганду и ждать "перелома" в войне. Об этом свидетельствует радиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Жительница Белгородской области России начала догадываться, что положение государства-агрессора не слишком радужное. В то же время россияне возмущены, что по телевизору правды населению никто не говорит.

"Я сегодня слышала одну передачу – так сказали, что Россия просто в такой ж*пе, что нам мало не покажется. Мы просто не знаем, и нам никто не говорит", – сказала россиянка во время телефонного разговора.

Собеседница жалуется, что каждый год россиянам обещают "перелом" в войне, но в итоге боевые действия продолжаются.

Напомним, после потери на фронте более 750 тыс. человек в РФ заявили, что государство-агрессор "близко к достижению поставленных целей СВО". Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что третий год войны в Украине оказался критическим для многих россиян, начавших открыто выражать свое недовольство ситуацией в стране. Дискуссии о безопасности и отсутствии укрытий стали неотъемлемой частью повседневной жизни граждан страны-агрессора.