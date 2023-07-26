Наемники ЧВК 'Вагнер' берут отпуска и массово уезжают из Беларуси: некоторые уходят в запой прямо на вокзалах – СМИ

Наемники ЧВК "Вагнер", выехавшие в Беларусь за своим лидером Евгением Пригожиным, получили отпуска и массово возвращаются домой. Многие русские вояки не доезжают, уходя в запой еще на вокзалах.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", изучавший чат родственников "вагнеровцев". Как сообщается, там с начала этой недели активно обсуждают покупку билетов в Россию и другие детали возвращения наемников.

Так, некоторые вояки ушли в запой еще по дороге домой и не спешат к семьям.

"Пьяные на вокзале, хотя дома их ждут, а они квасят в свое удовольствие", – пишет одна из участниц чата.

Подобных сообщений достаточно много: "Мой дома, хоть и выпил. А те еще доехать не успели, зато уже на рогах"; "Мой звонит, говорит, одного уже на скорой увезли – напился, плохо стало".

Сообщения от координаторов чатов свидетельствуют о роспуске каждой второй бригады "Вагнера". В лагере остались только самые опытные бойцы, которые будут готовиться на беларуских полигонах и отправятся в Сирию и Африку. Родственники обсуждают, что оставшиеся в Беларуси живут в комфортных условиях, их хорошо кормят по несколько раз в день.

В то же время те наемники, которые все же вернулись обратно в Россию, очень опасны. Известия о новых преступлениях бывших узников поступают из разных районов РФ. К примеру, на Кировщине бывший узник Иван Россомахин, отслуживший в ЧВК "Вагнер", обвиняется в убийстве 85-летней женщины. На Кубани "вагнеровец" Демьян Кеворкьян, по версии правоохранителей, совершил двойное убийство. В Новосибирской области один из наемников был задержан за изнасилование 10-летней и 12-летней девочек. К тому же многие преступления, совершенные этими лицами, сходят им с рук из-за участия в военных действиях в Украине.

Ранее сообщалось, что российские солдаты на войне в Украине употребляют наркотики и алкоголь. Поэтому в рядах армии России участились смерти, а военная комендатура может провести проверки.

Также ранее один из российских оккупантов, воюющий на Донецком направлении, пожаловался отцу на жизнь на фронте. Он заявил, что боится, что может погибнуть в любой момент, а военные России одновременно пьют и творят "всякую фи*ню".