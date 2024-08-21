Наемники ЧВК 'Редут' пожаловались, что Россия их 'кинула': денег и документов не дают

Российские наемники из ЧВК "Редут" пожаловались, что компания "кинула" их и перестала выплачивать зарплаты. Общая сумма задолженности перед 12 лицами одного взвода – 3 285 000 рублей. Также террористы не получили документы по участию в боевых действиях.

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Об этом боевики рассказали в видеообращении, опубликованном в сети. Они плачут, что такая ситуация наблюдается уже 4 месяца.

"Уже в течение четырех месяцев ребят приглашают на выплаты, ребята едут за свой счет, некоторые из них получили тяжелые ранения, есть неходящие. Люди одалживают деньги, высасывают из пальца, в конце концов они приезжают и едут ни с чем. Все это объясняют ошибкой бухгалтерии, недостатком финансирования, ошибкой какого-то человека и тому подобное", – жалуется террорист.

Антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра" отметил, что это очередное подтверждение предположений о том, что у государства заканчиваются деньги и он просто не сможет выполнить всех своих щедрых обещаний наемникам.

"Денег не хватает уже сейчас, хотя война еще продолжается. Поэтому есть многочисленные случаи "кидалова" и отказ от выплат участникам "СВО"", – отметили на канале.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее СМИ сообщали, что в рядах ЧВК "Редут" создали подразделение, в котором служат люди с ВИЧ и гепатитом. Военное руководство РФ в последнюю очередь обращает внимание на физическое состояние оккупантов, поэтому ряды российской армии пополняют люди с ВИЧ.

– Родственники пропавшего на войне в Украине оккупанта пожаловались, что Россия бросила их с выплатами. 41-летний россиянин Михаил Пьянковский подписал контракт 1 июня 2024 года, а уже через несколько дней его отправили на передовую.

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