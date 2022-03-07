'Начинайте освободительное движение!' Муфтий Исмагилов обратился к мусульманам России

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов обратился к мусульманам России. Он призвал их не поддерживать войну в Украине - и начать освободительное движение против путинского режима.

Видео с призывом Саида Исмагилова опубликовал Дмитрий Корчинский.

"Обращаюсь к мусульманам России. Я не знаю, знаете ли вы, или нет, но сейчас идет тотальная война против украинского народа и нашего государства. Ваши СМИ вам врут. Ваши войска — российские войска — пришли нас тупо убивать. Они расстреливают жилые дома и мирных жителей. И я призываю вас, мусульмане России, не принимать участия в этой войне, не поддерживать путинскую власть", - обратился к братьям по вере в России Саид Исмагилов.

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Он подчеркнул, время, когда Путин бросил все силы на покорение непокорной Украины, порабощенные его режимом народы могут использовать для обретения свободы.

"Чего вы ждете? Пока все войска стянуты и героическая украинская армия отбивается от них — начинайте освободительное движение в своей стране. Вспомните, вас лишают ваших родных языков. Вас лишают ваших прав и свобод. Вас уничтожают как мусульман и как национальности. Россия это тюрьма народов. Начинайте освобождение, пока все псы воюют здесь с нами. Мы — отобьемся. Мы победим. У вас есть шанс на самоопределение, свободу, возрождение своей национальной, культурной и религиозной идентичности", - призвал лидер мусульман Украины.

"И молитесь за нас, за мусульман Украины. Ибо поистине – я абсолютно уверен, что Всевышний и Справедливость – на нашей стороне", - подчеркнул он.

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