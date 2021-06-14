Много разных прогнозов делается сегодня относительно предстоящей встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Путина. Однако никто не обращает внимания на тему, которая прогнозируемо может подниматься российским диктатором во время этой встречи. Это тема “биотерроризма”.

Путин любит делать неожидаемые “сюрпризы”. И на этот раз, во время встречи с руководителем супердержавы, он вполне способен неожиданно выйти за рамки обусловленных предварительными согласованиями вопросов.

А поскольку президент США может быть не совсем готовым к обсуждению этого действительно очень важного вопроса, то “главный кремлевец” может здесь при обсуждении получить определенную начальную фору.

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И если это будет действительно так, то Путин, во время двустороннего саммита, может предложить Байдену подготовить и затем подписать “Соглашение о борьбе с биотерроризмом”, при этом подчеркивая, что сейчас это одна из важнейших задач для сохранения существования человечества.

Как доказательство выложит аналитическую справку разведывательных служб Российской Федерации о том, что мировая эпидемия вируса COVID-19 является результатом небрежного экспериментирования содружества некомпетентных ученых Китая и алчных грантовых продюсеров США и Запада в целом. При этом скромно умалчивая роль самих разведывательных служб РФ в инспирировании и в режиссуре этого взаимодействия, уши которого торчат в истории с COVID-19 с самого начала.

За сохранение существования человечества, взамен, Путин потребует от Америки немного – признать за Российской Федерацией права контроля над всем постсоветским пространством. А это значит – отказаться от помощи и поддержки Украины.

Москва может попытаться действовать на опережение, проявляя в этом вопросе тактическую инициативу. Пользуясь тем, что до сих пор этот вопрос не рассматривался на таком высоком уровне, чтобы выступить первооткрывателем этой важнейшей проблемы, которая неожиданно возникла перед международным сообществом.

Зная, как в Кремле любят подобные “экспромты”, можно не сомневаться, что они к нему очень хорошо подготовились.

Поэтому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит не только быть готовым к подобной возможной инициативе со стороны Кремля, но и самому, действуя на опережение, первому выступить с инициативой противодействия “биотерроризму”.

Выдвинув идею жесткого глобального контроля над новейшим биологическим оружием. Создав для этого “Международное агентство по борьбе с биотерроризмом и биологическим оружием”.

При чем, в таких рамках, которые будут побуждать всех участников четко выполнять цивилизованные правила игры, а неучасники и саботажники автоматически выпадали бы из рядов цивилизованного мирового сообщества.

Ведь нельзя исключать того, что исламистские террористы уже сейчас начали подготовку к “биологическому джихаду”, поняв какой разрушительный эффект способен принести человечеству вирус типа COVID-19.

Да и сам Путин вполне может рассматривать вопрос принуждения своих противников к снятию санкций с Российской Федерации, не только используя для этого угрозу “биотерроризма”, но и искусственно создавая ее для демократических государств Запада.

Имея разветвленную агентурную сеть по всему миру, Москва вполне способна организовывать и проводить “биотеракты” в тех странах, которые она будет видеть препятствием на пути к своему геополитическому гегемонизму.

Мобильные террористические группы с биологическим оружием тайно будут засылать в заранее выбранные ФСБ точки (а их вполне может быть и несколько в одной стране), для того чтобы одновременно спровоцировать эпидемию вируса, или другого возбудителя инфекции, искусственно созданного в российских лабораториях, по сравнению с которым COVID-19 может оказаться легким заболеванием.

Необходимо осознавать то, что чем хуже будет социально-экономическая ситуация в России, тем более радикальными могут стать действия Кремля.

Путин принципиально не хочет выполнять требования, после выполнения которых, наложенные санкции на Российскую Федерацию были бы сняты. Он будет искать все новые и новые пути, цель которых досадить коллективному Западу, чтобы в любой способ подтолкнуть его к капитуляции перед Москвой в вопросе санкций.

Поэтому не стоит сбрасывать с повестки дня, что джихад могут объявить человеческой цивилизации не только исламистские экстремисты.

Путин не желает проигрывать, поэтому он способен на все, чтобы “его было сверху”. Можно вспомнить лишь несколько высказываний Путина.

Когда Путин пообещал “агрессорам” неизбежное ядерное возмездие: “мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже покаяться не успеют”. Или еще один его “перл”: “ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели”.

Также надо иметь в виду, что СССР и Российская Федерация никогда не выполняли обязательств по прекращению создания новых видов биологического оружия и уничтожения уже созданного.

Все это необходимо обязательно учитывать перед встречей американского президента Джо Байдена с Путиным.

Ведь как говорится: “предупрежден – вооружен”.

И напоследок. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя цель своей встречи в Женеве с Путиным, подчеркнул, что “…хочет донести до Путина то, что тот должен знать…“.

Лучшим началом их общения может быть тезис о том, что Украина сейчас является главным военным союзником Соединенных Штатов, и любые действия против ее суверенитета являются действиями против самих США и получат должный ответ, с задействованием всего потенциала возможностей Америки.

Такое начало не только сэкономит время и усилия американского президента, но и позволит донести до Путина и Российской Федерации все необходимые послания, чтобы те в дальнейшем жили и действовали в реальном, а не воображаемом мире кремлевской бредятины.

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