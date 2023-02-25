На войну с украинцами мобилизовали священника-педофила, которого осудили за развращение 53 детей. Фото

В России на войну против Украины мобилизовали священника Юрия Абрамова (иеромонах Спиридон), который был осужден на 18 лет за педофилию и растление 53 мальчиков. Свой приговор он получил в 2021-м году.

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Теперь же Абрамова опознали на одном из видео оккупантов с фронта в Украине. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

"Социальный лифт россии в действии: учитель-иеромонах-педофил-заключенный-военный преступник-убийца-герой расеи. Всего-то надо нарушить все заповеди. Аминь", – сказано в сообщении.

Абрамов, а вместе с ним и звонарь Сергей Моос, были задержаны в 2019 году в селе Амурзет Еврейской автономной области РФ, которое расположено возле самой границы с Китаем. У настоятеля сельского храма во время обыска изъяли "предметы далеко не духовного предназначения", писали росСМИ.

За растление 53 несовершеннолетних 41-летнего священника Абрамова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, а звонаря Мооса – к 12 годам. Известно, что жертвами растления стали мальчики в возрасте от 12 до 15 лет. Свою вину Абрамов и Моос признали, но лишь частично.

После отбывания срока иеромонах РПЦ еще два года должен был быть ограничен в свободе своих перемещений, а также в течение восьми лет не иметь возможности вести педагогическую деятельность.

Однако "специальная военная операция" каким-то образом поспособствовала выходу Абрамова из тюрьмы. На данный момент не известно, как именно заключенный из Дальневосточного федерального округа РФ оказался в Украине в рядах оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дагестане на войну в Украину с почестями отправили Константина Хугаева из Кизляра. 65-летнего многодетного отца подозревают в педофилии.

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