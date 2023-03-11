На шоу Скабеевой размечтались о запуске сотен 'Кинжалов' по Украине

Кремлевские пропагандисты в очередной раз призвали к массированному ракетному обстрелу украинских городов. Путинские прихвостни размечтались о нанесении сотен ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Видео дня

Однако в порыве больной фантазии пропагандисты, вероятно, забыли, что у РФ насчитывается едва ли несколько десятков таких ракет. Фрагмент пропагандистского шоу Ольги Скабеевой опубликовали в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Восхваляя недавний ракетный обстрел гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины, пропагандисты призвали наносить еще больше ударов. В частности, россияне размечтались о запуске 600 и даже 1600 "Кинжалов".

"В ходе недавних ударов по объектам на территории Украины применили 6 "Кинжалов". Этого совершенно недостаточно. Хорошо, если бы это было 60, 600, 1600. Только в таких количествах перспективное оружие способно привести к перелому в ходе вооруженной борьбы", – размечтался пропагандист.

Напомним, российские оккупанты не имеют больших запасов гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. На вооружении у армии государства-агрессора в настоящее время может быть более 40 таких ракет. Их не могут сбивать средства противовоздушной обороны, которые есть в Украине.

Ранее сообщалось, что страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате есть попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробаллистической ракетой типа "Кинжал".

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что у РФ остались "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. В частности, ракет типа "Калибр" у оккупантов осталось лишь 7% от количества, которое было в начале вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!