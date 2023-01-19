Информационная "бомба" дня! В России останавливается работа крупнейшей отрасли в системе промышленности и экономики страны.

Видео дня

Крупнейшая отрасль промышленности России, на которую приходится 15% всего промышленного производства страны, оказалась на грани краха.

Далее текст на языке оригинала.

Нафтопереробні заводи, де працюють 120 тисяч росіян, готуються до скорочення виробництва на 15% через європейське ембарго, яке набирає чинності 5-го лютого 2023 року, повідомляє агентсво Reuters.

Санкції щодо нафтопродуктів, які Росія традиційно вивозила до Європи, негативно вплинуть на економіку РФ значно більше, ніж ембарго на нафту, стверджують експерти Reuters. Зібрати для них "тіньовий флот" танкерів навряд чи вдасться: хоча обсяги експортних партій дизеля та бензину менші, ніж обсяги сирої нафти, однак щоб таємно возити їх до Азії, необхідно буде значно більше суден.

За даними МЕА, Росія в середньому експортувала 2022 року близько 1,2 млн барелів нафтопродуктів на добу. Закритий європейський ринок обвалить обсяги вп'ятеро — вже до кінця I кварталу. Без покупців залишиться близько мільйона барелів щодобового експорту, оцінює аналітик БКС Рональд Сміт.

Виробляти нафтопродукти "на склад" Росія не зможе: у країні просто немає сховищ, куди можна було б залити непродане. Один із варіантів — експортувати більше непереробленої нафти, пише Reuters. Але як це зробити, залишається загадкою: навіть поточні обсяги – 3-4 млн барелів на день – нафтовики утримують ціною величезних знижок, пропонуючи барелі нафти за півціни.

Така політика "йде врозріз інтересам бюджету" і "не може продовжуватися нескінченно", констатує голова Інституту енергетики та фінансів Марсель Саліхов. Середня ціна сорту Urals у грудні впала до $50 за барель, а в січні пішла нижче за $40 вперше з літа 2020 року. За таких цін бюджет недобере 2 трлн рублів доходів, а його дефіцит замість 3 трлн рублів може перевищити 5 трлн, оцінюють аналітики MMI.

"Ембарго на нафтопродукти може бути більшим, ніж ембарго на сиру нафту", — попереджає Сміт із БКС. Влада сподівається, що вирішити проблему вдасться у другій половині року, коли буде створено нові логістичні ланцюжки, припускають експерти Reuters.

Але навіть якщо вирішити питання доставки, навряд чи нафтовики зможуть знайти попит на дизельне паливо та бензин у нечисленних країнах, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

Російські промисловці, економісти і фінансисти розуміють масштаби проблеми, яка насувається на російську економіку, однак "нічого екстреного аби відвернути катастрофу поки що не робиться, — розповідають у Reuters . — Але це не також не означає, що завтра всі не почнуть носитись з криками і рвати на собі одяг. У Pосії таке – не рідкість".