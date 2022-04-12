Парад на 9 мая в России в этом году может стать большим сюрпризом для всех россиян. Путин ведет войну с Украиной, по всем телеканалам россиянам рассказывают об успехах российской армии, о том, что потери среди военнослужащих и техники минимальны.

Тем временем близится та самая сакральная дата для всего населения России – 9 мая. Все региональные СМИ захлестнула волна сюжетов о подготовке к военному параду по всей стране. И уже даже по этих сюжетах можно судить о реальном положении российской армии, в каком состоянии она прибывает и какими есть результаты так называемой спецоперации.

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На снимке выше, подготовка в параду в Хабаровском крае, куда была стянута техника из всего Восточного военного округа. Маловато, вам так не кажется?! В этом же сюжете также было сказано о “пеших расчетах военных летчиков", которые “спустились с небес на землю". Это уже похоже на тонкую самоиронию, учитывая данные статистики с поля боя в Украине, где сказано 150 сбитых самолётах ВКС РФ.

В остальных регионах ситуация с подготовкой к параду также оставляет желать лучшего. Вот например на снимке ниже представлена техника с парадных расчетов в Екатеринбурге.

Мы что, вернулись обратно в 1945 год? Где же новые образцы военной техники, где же та современная армия? На что уходят огромные налоги всех россиян?

А вот еще один сюжет о том, что в параде на 9 мая будут брать участие гражданские. Это ли не выглядит, как тревожный звоночек и не говорит о значительных потерях среди военнослужащих России в Украине?! Что даже на такой значимый праздник не смогли выделить достаточное количество военнослужащих.

До 9 мая осталось совсем немного времени и тогда каждый россиянин сможет увидеть во всей красе огромную российскую “победоносную" армию.