На месте крушения самолета в России нашли тела погибших. Фото

На месте крушения Ан-26 на Камчатке в России начали извлекать тела из воды. Уже найдены шесть погибших в авиакатастрофе.

Их пока не опознали, сообщает РИА Новости. Отмечается, что количество найденных жертв постоянно меняется. Всего на борту находилось 28 человек, из них шестеро – члены экипажа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, все они погибли, включая одного ребенка. На полуострове Камчатка в связи с авиакатастрофой Ан-26 объявили трехдневный траур.

Причиной крушения самолета могло стать то, что он врезался в береговую скалу примерно в пяти километрах от аэропорта. Возможной причиной авиакатастрофы также мог стать сильный ветер или ошибка пилота. Часть обломков воздушного судна попала в море.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, утром 6 июля на полуострове Камчатка упал самолет Ан-26085, летевший из Петропавловска-Камчатского. Он пропал с радаров перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. Судно принадлежит "Камчатским авиалиниям".