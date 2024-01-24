На Камчатке врач рассказала коллегам, что ее внуки в Украине спят в коридоре из-за обстрелов РФ: ее сразу сдали полиции

На российской Камчатке врач рассказала коллегам, что ее внуки страдают в Украине от российских обстрелов. Медики записали ее слова на диктофон и сразу сделали на нее донос.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA. Врач оштрафован за "дискредитацию" российских оккупантов.

Отоларинголог Наталья Яценко из городской больницы в Вилючинске была оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Заявление на Яценко подал кто-то из медиков, с которыми она обсуждала личные вопросы в одном из кабинетов. Коллега женщины сделала запись ее рассказа о внуках в Украине и передала эту информацию в полицию.

В решении суда указано, что врач в присутствии других лиц высказывала мнение, что Россия выступает агрессором в отношении Украины. Она утверждала, что вооруженные силы России атаковали Украину, перешагнув границу с оружием, с целью захвата территорий. Также указывала, что Россия захватила ранее принадлежавшие украинцам земли и ее внуки почти каждую ночь спят в коридоре. Также она высказывала мнение, что в Украину пришла асоциальная часть населения России, и из-за их незаконных действий погибают украинские дети.

Ранее сообщалось, что 82-летняя россиянка пристыдила российскую молодежь за страх перед Путиным. Также женщина послала "за русским кораблем" кремлевского диктатора. Она пережила войну и нищету. И считает, что сейчас, в путинской "стабильной" России, переживает то же – голод и бедность.

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