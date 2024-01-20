'Вы всего боитесь': 82-летняя россиянка пристыдила российскую молодежь за страх перед Путиным. Видео

82-летняя гражданка России послала "за российским кораблем" кремлевского диктатора Владимира Путина. Она также призвала российскую молодежь перестать бояться.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Да, 82-летняя россиянка пристыдила российскую молодежь за страх перед Путиным.

"Я бы его нах… и послала, президента! Если будете бояться – нах…и ничего не будет", – сказала женщина.

Женщине 82, она пережила войну и нищету. И считает, что сейчас, в путинской "стабильной" России, переживает то же – голод и бедность. А более 20 лет правления Путина она назвала "упущением".

Ранее супруга российского оккупанта заявила, что ее мужа и других "мобиков" держат на фронте, как в рабстве. Женщина пожаловалась на войну и заявила, что за диктатора Владимира Путина на предстоящих выборах голосовать не будет.

Россиян заманивают на фронт деньгами и "спецусловиями". Желающим повоевать обещают выплатить 1 миллион рублей, большинство которого выделяется из "специального фонда".

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