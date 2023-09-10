На границе РФ с Эстонией создали патрули для защиты от атак БПЛА, персонала не хватает – британская разведка

В Псковской области РФ организовали добровольческие патрули безопасности для защиты от атак БПЛА. С помощью так называемых волонтеров агрессор будет пытаться защитить авиабазу "Кресты" от дальнейших атак.

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Использование гражданского населения в качестве патрулей, вероятно, указывает на нехватку подготовленного персонала в России. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети Х, ранее известной, как Twitter.

По инициативе псковского губернатора около 800 граждан выявили желание присоединиться к патрулям. Стоит отметить, что такая инициатива последовала сразу же после атаки на аэродром 29 августа, в ходе которой были повреждены транспортные самолеты Ил-76.

В британской разведке отметили, что из-за ограниченной дальности действия БПЛА-квадрокоптеров атаки на базу, вероятно, были осуществлены с территории РФ.

Сейчас известно, что так называемые патрули будут состоять из групп по 50 человек, разделенных между несколькими муниципалитетами. Россияне собираются патрулировать приграничные районы и критически важную инфраструктуру, в частности, аэропорты и авиабазы.

В разведке Великобритании отметили, что уничтожить БПЛА с помощью огня из стрелкового оружия оказалось затруднительно, поэтому российским силам по-прежнему потребуются системы ПВО с возможностью наблюдения, а также кинетические и электронные средства перехвата для уничтожения атакующих дронов.

Напомним, в ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября в Пскове снова пожаловались на атаку БПЛА – местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбе. Российские пропагандисты заявили, что незадолго до этого в небе над Псковом заметили неизвестный объект, якобы "летевший из Прибалтики" на высоте 1000 метров со скоростью 120 км в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали уникальное видео спецоперации в российском Пскове, где были уничтожены 2 Ил-76, серьезно повреждены еще 2 и поражены несколько других самолетов. Общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около 200 миллионов долларов.

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