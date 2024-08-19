На Дальнем востоке РФ непогода разрушила ЛЭП: в затопленном Владивостоке пропал свет. Видео

Владивосток (РФ) 19 августа затопил мощный ливень, на некоторых улицах машины оказались по крышу в воде, а подземные переходы полностью залило. Из-за непогоды произошел взрыв на линии электропередач в районе Луговой – часть города осталась без света.

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Менее чем за сутки во Владивостоке выпала треть месячной нормы осадков, пишут росСМИ. В Приморье ранее объявили штормовое предупреждение, а службы жизнеобеспечения в столице региона – Владивостоке – перевели в режим повышенной готовности. На дороги вышли дополнительные наряды ГИБДД, специалисты аварийных служб откачивали воду с улиц.

Из-за аварии на ЛЭП без света остались минимум 10 улиц. Электричество жителям города обещали вернуть ночью 20 августа.

По данным местного Telegram-канала, на улице Космонавтов в тонущем автомобиле чуть не погибла пожилая пара: женщина не могла отстегнуть ремень безопасности, ее спутник также не мог ей помочь. Россиянку вытащили из машины очевидцы.

Из-за потопа движение во Владивостоке остановилось, пробки достигли 10 баллов. Многим пешеходам пришлось идти вброд, а отдельные шутники в буквальном смысле купались в грязных потоках.

Причиной такой погоды синоптики назвали тропический циклон JONGDARI. Жителей Приморья предупреждали, что наиболее паводкоопасные районы: Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Михайловский, Спасский, Чугуевский, Анучинский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Красноармейский.

Как сообщал OBOZ.UA, Приморский край Российской Федерации недавно пережил еще одно масштабное ЧП. Утром 16 августа многие города и поселки осталась без электричества из-за технологического нарушения работы оборудования Приморской ГРЭС. В трех крупных городах, в том числе во Владивостоке, не работали светофоры и водоснабжение, света не было даже в больницах, приостанавливалось движение поездов.

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