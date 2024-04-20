Вражеские паблики и пресса пишут о том, что сегодня ночью (20 апреля) их территория подверглась массированной, Дроновой атаке и как водится, они все начисто сбили. В общем, их сообщения, на эту тему можно было бы сокращать и просто уже не упоминать о том, сколько и где они насбивали дронов. Сбили и все тут. А можно было и вовсе не писать, что сбили, ведь все и так знают, что сбивается все, как знают и то, что бывает с пациентами, которые иначе говорят или громко думают. Но тут ничего не поделаешь, поскольку жесткие правила распространяются не только на тех, кто читает подобные новости, но и особенно на тех, кто их пишет.

Все должно соответствовать шаблону, разработанному для той или иной ситуации. Например, если сбит их самолет или утоплен корабль, так это случилось либо из-за технической неисправности, либо из-за погодного явления, в пиковом случае – ошибочно сбили свои ПВО. Поэтому когда речь идет об отражении Дроновой атаки, все дроны просто обязаны быть полностью сбитыми. Ведь в противно случае, какая-то несознательная сволочь может подумать: "Ага, свои самолеты они сбивают регулярны, а вражеские дроны не могут?" А ведь не для того пропаганда дадена, чтобы вот такие мысли возникали у глубинного народца.

А пока все работает как надо, правоверный лапоть продолжает думать правильные мысли и демонстрировать эту правильность так, чтобы не оказаться сидящим на швабре. Поэтому они, эти мысли, поражают своей глубиной погружения к самому дну выгребной ямы, где плавают самые матерые боброедки. Ведь кто-то там рассказывал нам о том, что прутин – отдельно, а "народ – отдельно", а самые упоротые интеллектом даже что то рассказывали о внутренней оккупации, но вот вам образчик того, как думают свои мысли "угнетенные ветром":

Просто интересно, если бы там в ленте кто-то предложил пациентам отдать свои парные органы на трансплантацию для эс-вэ-о, что бы они на это ответили? По крайней мере, своих родственников они легко отдают на мясо с условием, что за это им выделят компенсацию. И вот именно поэтому, пропаганда обязана работать по утвержденным шаблонам и методическим указаниям. А это значит, что все дроновые и тем более – ракетные атаки, отбиваются полностью и безусловно. Поэтому их паблики пишут такое:

"Минобороны рф заявило, что "дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БпЛА из которых:

26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей".

В данном же случае интерес вызывают не количественные показатели, а та география, которую противник сам же и указал. Если опираться на количество, то мы бы давно не имели ни авиации, ни ПВО, ни танков и причем, не имели бы их уже несколько раз. Поэтому в данном случае интересна исключительно география. Тем более, что с мест приходят забавные видео и комментарии.

На самом деле, территория противника действительно подверглась массированной атаке дронами. Уже сколько их было запущено – история умалчивает, но речь действительно идет о сотнях машин и действовали они в полосе до 200-300 км от границ Украины. Как минимум это говорит о том, что ВСУ имеют на своем вооружении уже достаточно дальнобойных дронов, чтобы регулярно и массово поражать цели в оперативном тылу противника. В свою очередь это говорит врагу о том, что его ракетно-дроновые атаки территории Украины уже не останутся безнаказанными, а их массовость и мощность постепенно возрастают.

Тут надо заметить, что долгое время Украина целенаправленно не создавала средства поражения для атаки на цели в глубоком тылу противника и тому был ряд причин, не все из которых были внутренними. И вот сейчас очевидно, что этот процесс набирает обороты и еще далек от выхода на "плато" и потому, противник еще не ощутил всей прелести ответного удара. А с учетом того, что уже официально подтверждено создание ударных дронов с дальностью полета в 3 тыс километров, то атаки нашей энергетической инфраструктуры могут вылезти противнику боком.

Ведь с такой дальностью уж вполне можно достать объект под названием "Ямальский крест", а мы напомним, что большинство крупных ТЭС, расположенных в европейской части противника, давно переведены на газ. Это значит, что если газа не станет, то и работать им будет не на чем. Газа же может не стать просто в результате нескольких удачных прилетов по этому самому "кресту" и не нужно будет бодать сами ТЭС. Большую часть из них можно выключить оптом.

Но вернемся к этой ночи. Несмотря на то, что противник традиционно все сбил, его паблики зафиксировали несколько исключений из этого шаблона. Так прилетело по нефтебазе Лукойла в Курдимово, Смоленской области. Горит там сразу в нескольких местах и насколько можно понять, местные жители наслаждаются таким красочным зрелищем:

По крайней мере здесь местный житель говорит о четырех взрывах и ни слова не говорит о работе ПВО. И между прочим, в этом сюжете не видно, чтобы хоть что-то сбивало дроны. Нет ни видео ни аудио подтверждений тому, что хоть сто-то стреляло по воздушным целям. Возможно дроны были сбиты в другой области, а к этому месту долетели только их обломки, но если так, то обломки попали куда надо.

Кроме того, известно о том, что в Калуге и Брянске, смачно прилетело по электрическим подстанциям и местные пишут о том, что местами введен режим "темнота – друг молодежи". Также смачно прилетело в объект энергетической инфраструктуры в Старом Осколе, но пока нет уточнений того, что именно за объект сбил собою дрон или дроны. А мы просто заметим, что тактика применения дронов, именно в такой конфигурации, предполагает атаку одной цели несколькими дронами. Если верить комментатору из видео, представленного выше, по нефтебазе прилетело 4 дрона.

И если уже фото и видео подтверждают прилет как минимум по 3 объектам энергетической инфраструктуры, то надо понимать, что и в те цели уложили не по одному дрону. В таком случае, как минимум 10-12 дронов таки достигли своих целей. А известно об этом стало только потому, что кто-то снял на видео последствия атаки. Не было бы видео, никто бы об этом и не узнал, а враг рассказывал бы о том, что было сбито все.

В общем этот обзор сделан по первым данным и если картина дополнится новыми сюжетами, мы еще вернемся к этой теме до конца дня.